Європейська лотерея Euromillions розіграє величезний приз, сума якого складе 110 мільйонів євро.

Цей джекпот – не тільки найбільший лотерейний приз в Європі, але і найбільший в світі, на сьогоднішній день. До речі, в порівнянні з американськими лотереями, шанси на виграш джекпоту EuroMillions набагато вищі.

Значне зростання продажу білетів вже спостерігається по всій Європі, як це зазвичай відбувається з ростом джекпоту. Взяти участь в майбутньому розіграші можуть і жителі України, купивши офіційні білети EuroMillions онлайн на сайті Thelotter.com, провідному в світі сервісі для покупки лотерейних білетів онлайн.

"Ми пишаємося тим, що пропонуємо наші послуги клієнтам з України», – заявляє представник компанії Адріан Кореманс. – Це працює так: місцеві агенти TheLotter в Іспанії придбають білети у офіційного постачальника від вашого імені, і завантажують відскановане зображення ваших білетів до початку тиражу. У разі виграшу, ви отримаєте приз цілком, сайт не стягує комісії з виграшів".

Як грати в Євромільйони?

Коли ви купуєте білет Євромільйони, вам в цілому потрібно вибрати 7 номерів з 2 різних діапазонів: 5 основних від 1 до 50 і 2 номери "Lucky Star" від 1 до 10. Якщо і основні і додаткові номери на вашому білеті співпали з тими, що випали в тиражі, джекпот ваш! А якщо вам вдасться зробити це в ніч з п'ятниці на суботу, то ви отримаєте € 110 мільйонів!

Як грати в тиражі Євромільйони з України?

Ви зможете купувати білети Євромільйони онлайн не відходячи від вашого комп'ютера, після завершення реєстрації на сайті theLotter.com. Просто оформте замовлення на сторінці ЄвроМільйонів на сайті, і представник theLotter купить від вашого імені офіційний білет і завантажить його відскановану копію в ваш аккаунт. Оригінальний білет буде поміщений в сейф. Ми передамо вам білет, якщо ви виграєте приз (щоб ви могли пред'явити його організаторам лотереї).

Від участі в тиражі Євромільйони з гарантованим джекпотом в € 110 мільйонів вас відділяють лише кілька клацань миші. Можливо, зовсім скоро дев'ятизначний приз опиниться в ваших руках.