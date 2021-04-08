Джекпот американської лотереї Mega Millions зростає з січня цього року, коли головний приз лотереї було виграно в останній раз. Сьогодні на кону лотереї 201 мільйон доларів, і цей приз може бути зірваний вже в цю п'ятницю.

Дізнайтеся, як взяти участь у тиражі з офіційними білетами із України.

Основні моменти:

Джекпот Мега Мільйонів досяг 201 млн доларів, це понад 5,5 мільярда гривень. Найближчий тираж пройде в п'ятницю, 9 квітня.

Перебуваючи в Україні, ви можете офіційно взяти участь в тиражі!

"Коли ми доходимо до таких розмірів (призу), можливо, що люди, які зазвичай не звертають уваги на лотереї також виявляються в курсі того, що відбувається", – прокоментував прессекретар лотереї Мічигану Джейк Харріс різко збільшений в останні тижні попит на білети.

Як грати в Mega Millions?

Мега Мільйони проводяться в форматі 5/70 + 1/25. Це означає, що для того, щоб виграти головний приз лотереї потрібно вгадати 5 чисел від 1 до 70 плюс один додатковий номер ("Mega Ball") від 1 до 26. Крім джекпоту лотерея також розігрує 8 другорядних призів.

Переможець лотереї отримає неймовірний джекпот, який, на даний момент, становить 201 млн доларів, але це не єдиний спосіб стати мільйонером з Mega Millions. Так, виграш другого призу принесе вам хоча б 1 млн доларів. У останньому тиражі це вдалося зробити 1 з учасників. Ще 19 білетів виграли по 10,000 доларів, вгадавши 4 основних номера і один додатковий. Троє з них потроїли свій виграш за допомогою опції "Megaplier", яку ви можете додати за невелику доплату.

Як брати участь в Мега Мільйони з України?

Як відомо, білети Mega Millions продаються тільки в США. Тим не менш, ви можете брати участь в лотереї і з України, купивши офіційні білети онлайн. Зробити це вам допоможе сайт theLotter.com. Заснований у 2002 році сервіс пропонує білети на найбільші тиражі світу.

Прессекретар компанії Адріан Коореманс пояснює, як це працює: "Місцеві агенти theLotter у США куплять білети від вашого імені. За правилами Мега Мільйонів, ви не зобов'язані бути громадянином або резидентом Сполучених Штатів, щоб брати участь в лотереї". Тому вам нема про що турбуватися, гра через інтернет абсолютно законна, і онлайн-учасник має такі ж шанси і права на призи, як і місцеві гравці.

Додамо, що сайт не бере комісійних з виграшів. Його послуги оплачуються лише одного разу – в момент замовлення білетів (їх ціна на сайті трохи вище, ніж в офіційних точках продажу).

Щоб купити білети Mega Millions через theLotter, вам треба:

Створити обліковий запис; Вибрати Мега Мільйони зі списку, що містить приблизно 50 лотерей; Заповнити номера (ви можете грати зі своїми номерами, або з випадковими числами); Додати до білета мультиплікатор "Megaplier" (за бажанням); Оплатити замовлення.

Ваш шанс стати першим переможцем Мега Мільйонів на theLotter

До сих пір жодному гравцю на сайті не вдавалося зірвати джекпот популярної американської лотереї, але це не означає, що клієнти TheLotter.com не вигравали приголомшливі призи. Восени 2017 року Наталія з України виграла другий приз в 1 млн доларів. Кількома роками раніше другий приз, який на той момент складав 250 тисяч доларів, вдалося виграти іспанцеві Б.Г. Ну а рекордний виграш на сайті належить громадянці Панами А.Д., яка зірвала джекпот Лото Флориди у липні 2017. Її виграш склав 30 мільйонів доларів США.

Хочете стати першим переможцем Mega Millions на сайті? Не втрачайте час! Джекпот може бути зірваний вже в цю п'ятницю. Купуйте білетии сьогодні, і нехай вам пощастить!