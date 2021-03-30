Лотерея Євромільйони неймовірно популярна у всіх країнах Європи, але особливо зростають продажі білетів у періоди суперрозіграшів або коли джекпот досягає позначки в 100 мільйонів євро та вище. Громадянам України можливість офіційно брати участь в тиражах лотереї Європи надає сайт TheLotter.com, провідний у світі сервіс з продажу офіційних лотерейних білетів онлайн.

"Ми раді запропонувати наші послуги жителям України. Ось як це працює: місцеві агенти TheLotter в Іспанії придбають білети від вашого імені. В якості оплати за послугу, сайт містить невелику комісію за транзакцію, а ви отримаєте скановану копію ваших білетів перед початком трансляції тиражу. У разі виграшу будь-якого призу, ви отримаєте його цілком, за вирахуванням податкових зборів, де це може бути застосовано", – заявляє представник компанії Адріан Коореманс.

Євромільйони – що, де, коли?

Лотерея Євромільйони (EuroMillions) проводиться вже 15 років. За цей час вона міцно закріпилася як найбільша лотерея континенту і стала однією з найбільш популярних серед гравців з усього світу. Спочатку лотерея проводилася тільки у Франції, Іспанії та Великобританії, але в подальшому до них приєдналися ще кілька країн Європи, включаючи Австрію, Бельгію, Португалію і Швейцарію. Розіграші проводяться 2 рази на тиждень – щовівторка і п'ятниці.

Мінімальний розмір джекпоту становить 17 мільйонів Євро, максимальна межа першого призу – 190 мільйонів. Останнім, кому вдалося забрати додому цю суму став гравець з Великобританії, який вважав за краще зберегти анонімність. Це був найбільший лотерейний виграш в історії країни.

Крім самого джекпоту і 12 другорядних призових категорій, всі учасники, які купили білети, автоматично потрапляють у "Раффл" – додатковий розіграш з призами до 1 мільйона Євро. Переможці "Раффл" визначаються по надрукованому на білеті буквено-цифрового коду.

Наступний розіграш лотереї пройде сьогодні увечері, о 20:45 за Парижем, і жителі України можуть спробувати зірвати джекпот нарівні з гравцями з будь-якої іншої країни світу.

Як грати в Євромільйони онлайн?

Євромільйони відкриті для всіх любителів лото незалежно від їх географічного розташування. Якщо ви не живете в одній із країн-організаторів, ви можете придбати лотерейні білети онлайн через сервіс "theLotter".

Пройдіть реєстрацію на сайті TheLotter.com Виберіть лотерею EuroMillions Відзначте 5 номерів (від 1 до 50) Виберіть 2 "зіркових номера" (від 1 до 12) Підтвердіть покупку

На сайті TheLotter.com пропонується мінімальна кількість полів (3 поля), за 16,8 євро.

Щасливі переможці

Виграти в лотерею складно, але можливо, як показують історії наших щасливих переможців.

Один з найбільших лотерейних переможців на сайті: житель Багдада, який виграв 6,4 мільйона доларів у лотереї Орегон Мегабакс у серпні 2015 року. На його прикладі було доведено, що нерезиденти США можуть офіційно забрати свій лотерейний виграш з білетом, придбаним онлайн на сайті TheLotter.

Дивовижний виграш громадянина Іраку, однак, не єдиний приклад того, як учасники лотерей онлайн на TheLotter.com виграють у лотереї та успішно забирають свої виграші.Так, пенсіонерка з Панами зуміла виграти 30-мільйонний доларовий джекпот у лотереї Флорида Лото в липні 2017 року.

Джекпот лотереї EuroMillions може бути зірваний вже сьогодні. Як і резиденти Іспанії або Франції, ви теж можете взяти участь у тиражі і спробувати виграти величезний джекпот! Беручи участь у тиражах EuroMillions з України онлайн на сайті theLotter.com, ваші шанси на виграш рівно такі ж, як і шанси тих, хто купує лотерейні білети в кіосках на території Іспанії.