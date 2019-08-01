Джекпот лотереї в Італії досяг 199,4 мільйона євро: українці беруть участь в розіграші

Національна італійська лотерея "Супер Еналотто" (Super Enalotto) анонсувала розіграш джекпоту в розмірі € 199 мільйонів.

Нинішній призовий фонд вже побив світовий рекорд. За результатами попереднього розіграшу комбінацію з шести чисел знову ніхто не вгадав. Тим часом, сервіс TheLotter відзначає небувалий ріст інтересу до тиражів лотереї Італії.

Нагадаємо, що в минулому році грандіозний приз в € 177 мільйонів євро дістався щасливчику з Катанії. Доменіко Ло Бьянко, власник газетного кіоску, в якому був куплений виграшний квиток, сказав італійським ЗМІ: "Перш за все, коли мені подзвонили журналісти, щоб розповісти про перемогу, я подумав, що це жарт. Та тільки через час я зрозумів, що це правда".

Вже протягом десяти місяців італійці і численні іноземці, які спеціально приїжджають в країну, безуспішно намагаються стати мільйонерами. Однак, судячи з кількості проданих щодня квитків, азарт бажаючих зірвати куш неухильно зростає.

Виграшна комбінація за результатами тиражу напередодні складалася з чисел 6, 8, 16, 42, 84, 87 і зоряного номера 62.

Нагадаємо, італійська лотерея SuperEnalotto на цьому тижні розігрує величезний джекпот, і вам зовсім необов'язково мчати до Італії, щоб взяти участь у грі.

Відомо, що багато знаменитостей пробували грати в Супереналотто, але найбільше пощастило Мадонні. Повідомлялося, що співачка придбала 100 квитків SuperEnalotto під час свого світового турне 2012 року, і виграла приз другої категорії на суму € 120 000 (Мадонна пожертвувала свій виграш на будівництво школи в Малаві).

Як грати жителям України

У лотереї SuperEnaLotto можуть брати участь люди з будь-якої точки світу, за умови, що білет був куплений на території Італії.

Грати в SuperEnalotto онлайн досить просто – зареєструйтеся на сайті і заповніть лотерейний білет.

Вся процедура займе не більше п'яти хвилин, і незабаром після оплати білета ви побачите скановану копію вашого білета в вашому особистому кабінеті. Відповідно до правил національної лотереї, білети купуються співробітниками локального офісу на території Італії і зберігаються в спеціалізованих сейфах до запитання.

Щоб зіграти в цю дивовижну лотерею і отримати шанс виграти джекпот знаменитої національної лотереї Італії, придбайте білети SuperEnalotto вже сьогодні.