Джексон і джунглі

Дитя джунглів. Майкл Джексон згадав своє коріння.

Поп-король, живий виступ якого у Лондоні вже став найочікуванішою музичною подією року, вирішив вразити усіх видовищем. Як повідомляє Gigwise, Джексон вимагає в організаторів концерту надати йому для виступу живого африканського слона, пантер, папуг та інших екзотичних тварин. На слоні поп-король має намір виїхати на сцену, а супроводжуватимуть його чорні Багіри на золотих ланцюгах. Крім того, Джексон планує задіяти в шоу трьох мавп, а також сотню воїнів африканського племені Масаї. Приїхати на виступ Майкл також хоче по-особливому. А саме - у дусі агента 007. За словами Джексона, він боїться літаків і автомобілів, а от приплисти на катері - для нього найбезпечніший спосіб. Поп-король планує зробити свій виступ найбільшим видовищем за всю історію музики. Нагадаємо, перший за останні чотири роки концерт Майкла Джексона відбудеться у Лондоні у липні цього року. До лютого наступного року співак планує дати ще 50 живих виступів.