Дженніфер Лопес зробила несподіване зізнання щодо стосунків з бойфрендом

Співачка Дженніфер Лопес зачаровує прихильників не тільки яскравими кліпами, але й стосунками з 43-річним бейсболістом Алексом Родрігесом. Артистка відверто прокоментувала чутки про майбутнє весілля.

Стосунки Дженніфер Лопес та Алекса Родрігеса опинились в епіцентрі всіх світових ЗМІ. Громадськість із захватом спостерігає за закоханою парою, яка демонструє ідилію під час кожного виходу. Алекс та Дженніфер не тільки спільно проводять відпочинок, але й відвідують спортзал. Окрім цього, знаменитості вже придбали першу спільну нерухомість – розкішні апартаменти в Нью-Йорку.

Читайте також: Дженніфер Лопес засвітила гарячий пляжний образ: звабливі фото

На фоні такого швидкого розвитку стосунків у ЗМІ припустили, що пара готується до створення сім'ї. Ці чутки прокоментувала сама Дженніфер Лопес під час радіоефіру Cubby and Carolina in the Morning, передає People.

Я не заручена – ні, ні,

– зізналась Дженніфер Лопес.

Водночас співачка розповіла, що щаслива із Алексом Родрігесом. Артистка не тільки рада, що бейсболіст став частинкою її сім'ї та дбайливим батьком для її двійнят, але й вважає, що він зробив це дуже вчасно.

"Я думаю, що, якби ми зустрілися в 20 років, може б і не були разом, бо обидвоє занадто божевільні. Але тепер, в цей період нашого життя, в якому в нас обох є діти, ми досягли певної мети в кар'єрі, ми дійсно доповнюємо один одного", – додала Дженніфер Лопес.

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo) 23 Чер 2018 р. о 11:54 PDT

Хто така Дженніфер Лопес?

Американська акторка, співачка, дизайнер і продюсер. До 49 років Дженніфер Лопес була тричі одруженою – з Охані Ноа, Крісом Джаддом та Марком Ентоні. У шлюбі з третім чоловіком зірка народила двійнят – сина Макса та доньку Еммі.