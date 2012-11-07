Як розповіло джерело, коли знайшли тіло, на обличчі чоловіка були сліди крові. Джерело додала, що чітко помітно, що постріл був здійснений у скроню.

Співробітник МВС додав, що поки не відомо, чи належить зброя, яку найшли поруч з мертвим, "караванському стрілку".

Раніше колишній речник МВС Костянтин Стогній заявив, що тіло Ярослава Мазурка знайшли із вогнепальним пораненням у потилицю.

Нагадаємо, сьогодні зранку знайшли тіло чоловіка схожого на підозрюваного у розстрілі охоронців з ТРЦ "Караван" Ярослава Мазурка.

Міліція обіцяє якнайшвидше провести експертизи у справі. Справу про вбивство охоронців в ТЦ "Караван" можуть закрити.