Джип-екстрім

Найкрутіші позашляховики долають кримське бездоріжжя.

Близько 50 команд з’їхались на перший благодійний джип-тріал, який відбувається під Сімферополем. Ці машини не їздять трасами, їх покликання складний рельєф та водні перешкоди. Рівень технічної підготовки автомобілів дуже високий, оскільки змагання не передбачають проходження траси на швидкість, визначальним є майстерність водіння і прохідність автомобіля.Ігор Дроган (організатор змагань): "Тут уже завідомо цікавий рельєф, доволі пересічена місцевість, яку ми трохи підправили дорожньо-будівною технікою".Довжина траси 1100 метрів, вона поза будь-якими категоріями, бо подолати її можуть лише одиниці. Ями, валуни, підйоми, спуски, озера та лісові хащі — не перешкода лише для УАЗів. А от визнані іномарки майже одразу зійшли з дистанції. Зібрати автомобіль, для якого не існує перешкод, можна лише своїми руками, переконаний механік Олександр. За 2 роки роботи від його УАЗу залишилася хіба що назва і зовнішній вигляд. Більшість деталей - особиста розробка, мости від трактора, а колеса з спеціальною підкачкою від військової техніки.Олександр Люмашев (механік): "Інколи потрібна лебідка, звичана електрична підводить, ми зробили з бензопили".Михайло Кудрявцев (пілот): "Кузов і рама, а в середині вже все від найнадійніших авто і тракторів, все пристосовують так, щоб автомобіль виживав у найскладніших умовах".Однак, недосяжним лідером під час змагань був трактор, бо саме він допомагав позашляховикам вибиратися з найскладніших ситуацій. Кожна друга з машин-учасників скористалась його послугами. Благодійна мета, яка зібрала любителів екстремального відпочинку, виправдала себе: глядачі та учасники отримали яскраві враження, а один з дитячих будинків Сімферопольського району отримає всі кошти зібрані під час змагань.