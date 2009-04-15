Джолі – найкрасивіша
21:52, 15 квітня 2009 358
Анджеліну Джолі назвали найкрасивішою жінкою на світі за версією видання Vanity Fair.
За акторку проголосували більше половини читачів журналу. Друге місце за версією ви дання дісталося Жізель Бюндхен. Модель набрала 9% голосів. Почесне третє ж посіла Халле Беррі із символічними 4%. Дещо менше голосів набрали американські акторки Дженніфер Коннеллі, Пенелопа Круз та Скарлетт Йоханссон. Не далеко від голлівудських зірок втекли й королева Йорданії Ранія та ізраїльська топ-модель Бар Рафаелі.Не оминули увагою читачі журналу й Бійонсе. Щоправда, до Джолі зірці дуже і дуже далеко. Співачку відзначили лише 2% респондентів. Стільки ж оцінили й красу Кейт Бланшетт та Катрін Деньов. Варто зазначити, що Джолі, матір трьох власних та стількох ж всиновлених дітей, за життя не раз доводилося очолювати рейтинги найкрасивіших та найбільш сексуальних.
Джерело: 24 Канал
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