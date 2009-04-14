Джолі згрішить?

Чи побачимо ми Анджеліну Джолі у другому "Місті гріхів?"

Як повідомляє ресурс Digital Spy, голівудська акторка відновила переговори про свою участь у другій частині блокбастера. Припускається, що Джолі виконає роль Ави Лорд, головної героїні коміксів Френка Міллера 1994 року "Дама, заради якої можна вбити". Саме за мотивами цих коміксів і знімали першу частину стрічки "Місто гріхів".Інформація про те що Джолі братиме участь у відомому проекті, з’явилася ще у 2006 році. Однак, тоді акторка заявила, що ця стрічка нецікава для неї. Та все ж продюсерам вдалося вмовити Джолі сісти за стіл перемовин. Режисером фільму виступить Роберт Родріґес. Він же і продюсуватиме картину. Сценарій до фільму доручили створити самому Міллеру, автору коміксів.