Джолі+Бонд=?
14:28, 24 березня 2009 296
Анджеліна Джолі буде з "Бондом"?
Продюсери "бондіани" ведуть переговори з акторкою про зйомки в черговому – 23-му епізоді. За інформацією WorstPreviews із анонімних джерел, Джолі запропонували не роль "дівчини Джеймса Бонда", а героїні, що з'являтиметься в кількох серіях поспіль.Раніше повідомлялося, що акторка могла зіграти роль Веспер Лінд у "Казино Рояль"; однак цьому завадили вагітність та завантаженість графіка. Причому хотіла Джолі роль негативної - "крутої" героїні, а не "гарненької", приємної оку красуні.Акторка та виконавець головної ролі "Агента 007" Деніел Крейґ, нагадаємо, вже працювали разом на знімальному майданчику фільму "Лара Крофт. Розкрадачка гробниць". А роль "дівчини Бонда" може зіграти Дженніфер Аністон або Фрейда Пінто з "Мільйонера з нетрів".
Джерело: 24 Канал
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