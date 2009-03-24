Джолі+Бонд=?

Анджеліна Джолі буде з "Бондом"?

Продюсери "бондіани" ведуть переговори з акторкою про зйомки в черговому – 23-му епізоді. За інформацією WorstPreviews із анонімних джерел, Джолі запропонували не роль "дівчини Джеймса Бонда", а героїні, що з'являтиметься в кількох серіях поспіль.Раніше повідомлялося, що акторка могла зіграти роль Веспер Лінд у "Казино Рояль"; однак цьому завадили вагітність та завантаженість графіка. Причому хотіла Джолі роль негативної - "крутої" героїні, а не "гарненької", приємної оку красуні.Акторка та виконавець головної ролі "Агента 007" Деніел Крейґ, нагадаємо, вже працювали разом на знімальному майданчику фільму "Лара Крофт. Розкрадачка гробниць". А роль "дівчини Бонда" може зіграти Дженніфер Аністон або Фрейда Пінто з "Мільйонера з нетрів".