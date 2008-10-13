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      Джон Террі

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      Джон Террі

      Капітан не допоможе Англії. Захисник лондонського “Челсі“ Джон Террі не зможе допомогти збірній Англії у матчі кваліфікації футбольного Чемпіонату Світу проти Білорусі.

      Нагадаємо, поєдинок суперників України по шостій відбірній групі відбудеться 15 жовтня у Мінську. Террі досі дошкуляють проблеми із спиною, які вже завадили Джону вивести партнерів по збірній на гру із Казахстаном. Окрім Террі, головний тренер Англії Фабліо Капелло в найближчій зустрічі не зможе розраховувати і на іншого “аристократа“ Ешлі Коула у якого ушкоджене коліно.
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      Новини за 13 жовтня 2008
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