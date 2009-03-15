“Джонні Д”

Легендарні постаті - абсолютно різні.

Новий американський фільм - історія про грабіжника Джонні Ділінджера, який став відомим завдяки своїм віртуозним пограбуванням банків. Ці напади зробили його героєм для всіх пригноблених та головною мішенню для одного з кращих агентів ФБР Мелвіса Первіса та його юного напарника Джея Едгара Гувера.Тривалий час ніхто не міг зупинити банду Ділінджера - жодні ґрати не ставали на заваді. А харизматичність та відчайдушні втечі популяризували його у суспільстві, яке вважало діяльність банків головною причиною Великої Депресії. В цей самий час влада вирішує перетворити бюро розслідувань на головну правоохоронну організацію країни - ФБР. Саме тоді Ділінждер перетворюється на небезпечного ворога Америки, а Первіса називають рятівником та гордістю бюро.Режисер фільму - Майкл Манн. В головних ролях перші красені Голівуду - Джонні Депп та Крістіант Бейл. Бюджет фільму - 80 мільйонів доларів. Прем’єра стрічки в Україні запланована на липень 2009 року.