Які зміни пропонують в уряді

Нещодавно заступниця міністра соцполітики Дарина Марчак закликала українців не сподіватися на великі пенсії в майбутньому.

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Вона порадила тим, хто прагне вищих виплат на пенсії, самостійно відкладати кошти, оскільки держава не зможе забезпечити більші виплати із солідарної системи, гарантуючи лише мінімальні виплати.

Згідно із законом, принцип нарахування допомоги зміниться для таких категорій:

малозабезпечені сім'ї;

одинокі матері на дітей;

діти, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;

переселенці на проживання;

особи, які не мають права на пенсію;

отримувачі соціальних стипендій.

Одна з головних цілей проєкту – об'єднання кількох соціальних виплат в одну універсальну допомогу. Якщо різниця між усіма виплатами буде меншою, ніж розмір базової допомоги, держава доплачуватиме цю різницю.

Яким буде розмір базової допомоги

Базова величина соціальної допомоги визначатиметься на основі доходу сім’ї, порівнюючись з розміром базового доходу на цю сім’ю. Держава покриватиме різницю між цими сумами.

Розмір базової величини для сім’ї визначається так:

100% від базової величини для першого члена сім’ї.

70% від базової величини для кожного наступного члена сім’ї.

Для окремих категорій базова величина встановлюватиметься на рівні 100%. До них належать:

діти віком до 6 років;

діти з інвалідністю;

особи з інвалідністю I або II групи.

Розмір базової величини визначатиметься законом про бюджет. Законодавці планують відв’язати її від прожиткового мінімуму.

Зауважте! Попередньо Міністерство соціальної політики пропонує на 2025 рік встановити базову величину на рівні 4 000 гривень. Раніше міністр соціальної політики Оксана Жолнович називала орієнтовну суму в 6 000 гривень, але її переглянули та зменшили.

Як це вплине на пенсію

Щодо соціальної допомоги для тих, хто не має права на пенсію, то ця концепція є новою. Для осіб зі страховим стажем менше ніж 10 років передбачено виплату 65% від базової допомоги, що становитиме 2 400 гривень при базовій допомозі в 4 000 гривень.

Зауважте! Нині такі люди отримують соціальну пенсію в розмірі 2 361 гривню, що дорівнює нинішньому прожитковому мінімуму.

Для осіб зі страховим стажем від 10 до 20 років виплата буде становити 70% базової допомоги, тобто 2 800 гривень. Для осіб зі стажем від 20 до 30 років – 80%, або 3 200 гривень. Для осіб зі стажем понад 30 років – 100%, тобто мінімальна виплата буде 4 000 гривень.