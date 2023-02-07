Дефіцит бюджету Росії стрімко зростає, – Financial Times

Доходи Росії від енергоносіїв впали майже вдвічі. Поєднання цього зі зростанням витрат на оборону для ведення війни в Україні призводить до великих економічних збитків.

Західні санкції почали вдаряти по доходах країни від нафти та газу. Вже у січні дефіцит бюджету країни-агресорки склав 1,76 трильйона рублів. Це 25 мільярдів доларів.

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Доходи падають, витрати ростуть

Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, доходи Росії від нафти та газу впали на 46%, до 426 мільярдів рублів. Це майже половина усіх доходів.

що з 5 грудня, а згодом з 5 лютого, запрацювали санкції щодо обмеження на морське перевезення та ціну на сиру нафту та нафтопродукти з Росії. Відтак російська марка Urals зараз торгується зі значним дисконтом порівняно з еталонною маркою Brent.

Попри те, що доходи Росії значно впали, її витрати лише ростуть. За січень вони зросли на 59% до 3,12 трильйона рублів. Лише витрати сектору оборони зросли до 3,5 трильйона рублів. це пояснюють тим, що Росія готує новий наступ в Україні до річниці повномасштабної війни.

Це вперше в сучасній історії, коли країна різко збільшила витрати, у той час, як доходи різко падають.

Єдиний раз ми бачили щось подібне у 2015 році, коли різко зросли витрати на національну оборону. Однак величезна різниця між 2015 і 2023 роками полягає в тому, що тоді динаміка доходів не була такою катастрофічною,

– сказала Наталія Лаврова, головний економіст BCS Global Markets.

Що "рятує" Росію

Компенсувати такий значний удар по своїх доходах вдалося завдяки збільшенню обсягів продажів енергоносіїв за значно зниженими цінами Китаю та Індії.

Але і це не сильно допомагає.за барель. Це на 41% менше, ніж торік. І значно нижче, ніж закладено у бюджет Росії – 70 доларів. Для порівняння,за барель.

Крім того, країна-агресорка намагається продавати китайські юані та золото. Минулого місяця вона отримала за це 38,5 мільярдів рублів.

До слова, економіст Олег Гетман у коментарі 24 Каналу повідомляє, що усі схеми Росії щодо обходження санкції Заходу, а це й змішування нафти, й "чорний флот", провалюються, адже вони не дають великого ефекту. Втрати у будь-якому випадку надто великі.

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