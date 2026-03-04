Китай добиває економіку Росії: як допомога КНР знищує місцевий ринок

Після початку війни в Україні Росія потребує стратегічної підтримки, яку надає Китай. Як виявилося, допомога може нашкодити економіці, адже нині китайські продукти активно витісняють внутрішній ринок Росії.

Що відомо про економічну залежність Росії від Китаю?

Про те, чому економіка Кремля страждає від китайського впливу, йдеться в повідомленні Служби зовнішньої розвідки.

Дивіться також Битва за мільярди: Росія позивається до ЄС, аби розморозити гроші на війну

З початком війни проти України російський ринок все більше залежить від "партнера". Так, Китай не лише заповнює нішу, яка звільнилася внаслідок санкцій проти Кремля, а й витісняє місцевих виробників. Як наслідки для країни-агресорки:

збитки в економіці;

скорочення власних виробництв;

втрата стратегічної автономії.

Цікавим є приклад одного з найстаріших підприємств країни. Хімічний завод (заснований у 1868 році) імені Карпова у Менделєєвську опинився у кризовій ситуації.

Ще на початку 2021 року там працювали 400 осіб, але нині залишилось близько 100. Частина працівників – у безстрокових відпустках, адже основні виробництва зупинили через збитковість.

Щодо фінансових показників – аналогічно. Завод завершив 2024 рік із мінусом у 10 мільйонів рублів, а 2025 рік – зі збитками у 100 мільйонів.

Обсяги виробництва скоротилися на 40% і навіть керівництва заводу визнає, що китайські виробники пропонують відповідну продукцію за вигіднішими умовами – дешевше на 20% від власного виробництва.

Після 2022 року, коли Росія опинилася під санкційним тиском через війну, імпорт із КНР почав витісняти місцеву продукцію навіть на внутрішньому ринку,

– йдеться в повідомленні української розвідки.

Водночас завод у пошуках рішень. Планують запуск виробництва хлору, каустичної соди та гіпохлориту натрію. Однак нове обладнання для таких процесів постачатиме саме Китай.

Зауважте! Як Кремль не намагається зменшити залежність від КНР і повернути автономію в енкономіку, навіть для цього потребує допомоги Китаю.

Водночас через війну в Україні Росія втрачає доступ до технологій та інвестицій. Тому економічна залежність від Китаю – чи не єдине рішення. Адже країна, яка десятиліттями позиціонувала себе як промислова держава, нині втрачає свої підприємства й економіку заодно.

Що буде з економікою Росії?

У матеріалі The Financial Times йдеться про те, що до 2030 року Кремль хоче зменшити й мінімізувати залежність від іноземного постачання. Зокрема це пов'язано із санкціями проти Росії, які відрізали країну від глобальних поставок.

Водночас у звіті міністерства економіки Росії є дані про критичну залежність країни-агресорки від імпорту зокрема в оборонній та військовій сферах.

Так, очікування щодо 2030 року є нереалістичними. Стати економічно незалежною країною, коли Росія навпаки потребує більше експорту, зокрема з Китаю, – завдання лише на папері.

Що ще відомо про економічну кризу в Росії?

Так експерти зазначають, що шанси на відновлення економіки в Росії – украй низькі, зокрема є ризик затяжного спаду процесів.

Водночас є проблема з рівнем інфляції, який минулого року вдалося стабілізувати, однак це вплинуло на бізнес.

Тепер розвиток підприємців неможливий через надто високі ставки Центрбанку, якими намагалися знизити інфляцію.