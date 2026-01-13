Новий антирекорд: українські енергетики повернули світло до мільйонів будинків

ДТЕК повідомили новий антирекорд щодо відновлень. Річ у тім, що енергетики повернули світло у 2,1 мільйона домівок у регіонах присутності компаній.

Що відновлення про відновлення електроенергії?

І цей антирекорд відбувся за тиждень, пише 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

Ворог продовжує завдавати масштабних атак по енергосистемі нашої країни. Цього тижня – черговий антирекорд з відновлень: колеги повернули світло у 2,1 мільйона домівок у регіонах присутності наших компаній,

– повідомила Аліна Бондаренко, генеральна директорка ДТЕК.

З 5 по 11 січня енергетикам вдалося повністю чи частково відновити електропостачання 881 населеного пункту, знеструмленого внаслідок ворожих обстрілів. Електрика повернулася в оселі 2,1 мільйона родин:

у Києві; Дніпропетровській; Донецькій; Одеській; Київській областях.

Левова частка – на Дніпровщині. Саме там протягом тижня росіяни неодноразово били по енергетиці та пошкодили низку енергооб’єктів, які транспортують електроенергію до мешканців Дніпра та області. Наслідком атаки стали масштабні відключення по всьому регіону.

За тиждень фахівцям вдалося тут відновити електропостачання для 1,1 мільйона родин. Ще у 648 тисячах осель Києва знову з’явилась електрика завдяки зусиллям енергетиків.

Водночас попри вкрай важку ситуацію на Донеччині, фахівцям регіону вдалося виконати низку ремонтів та повернути світло у 115,7 тисячі домівок. Відновлювати електропостачання в регіоні стає все важче і важче, але енергетики продовжують відновлювати світло, щойно це стає можливим.

Енергосистема Одещини продовжує піддаватися постійним ударам. З 5 по 11 січня вдалося повернути світло в оселі 106,7 тисячі місцевих мешканців.

На Київщині минулого тижня енергетики відновили електропостачання майже 92 тисяч домівок.

Зверніть увагу! Відновлення значно ускладнювала негода, що вирувала минулого тижня майже по всій Україні.

Як розповіла Аліна Бондаренко, ДТЕК продовжує працювати та повертати світло ось уже 1 419 день. З початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути світло вже понад 35,5 мільйона родин Київщини, Дніпровщини, Одещини, Донеччини та міста Київ.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів,

– зазначила генеральна директорка ДТЕК.

Важливо! Енергетики ДТЕК беруться за роботу відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, що найскладніша ситуація зі світлом залишається в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, яка окрема виділила Бориспільський і Броварський райони.

Окремий фокус — відновлення електропостачання для споживачів Одеської, Харківської та Донецької областей, там ситуація складна після нічних обстрілів,

– зазначила Свириденко.

Головна задача – це відновити електропостачання та опалення для всіх будинків.

