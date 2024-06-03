Хто може достроково піти на пенсію

Чоловіки можуть виходити на пенсію за умови наявності загального страхового стажу не менше 30 років, із яких не менше 12 років і 6 місяців мають бути проведені на важких або шкідливих роботах.

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Жінки мають право на пенсію при загальному страховому стажі не менше 25 років, з яких не менше 10 років на важких чи шкідливих роботах.

Окрім того, існують особливі правила для жінок народжених у 1970 році та старших, які досягають пенсійного віку відповідно до наступного графіка:

54 роки для жінок, народжених з 1 жовтня 1968 року по 31 березня 1969 року;

54 роки та 6 місяців для тих, хто народився з 1 квітня 1969 року по 30 вересня 1969 року;

55 років для жінок, народжених з 1 жовтня 1969 року по 31 грудня 1970 року.

Нові умови для виходу на пенсію вчителів за вислугу років

З 1 квітня 2024 року в Україні набули чинності нові правила для виходу на пенсію за вислугу років для педагогічних працівників. Тепер для отримання пенсії вчителям необхідно мати не менше 30 років педагогічного стажу та досягнути віку 55 років, згідно із законом "Про пенсійне забезпечення".

Важливо! Раніше педагоги могли виходити на пенсію за вислугу років без обмежень за віком. Проте, існують певні винятки для тих, хто до 1 січня 2016 року вже накопичив певний педагогічний стаж.

Особам, які вже мали педагогічний стаж до 1 січня 2016 року, зберігається право на вихід на пенсію за вислугу років без обмеження вікових критеріїв. Зокрема, це стосується вчителів, які до 1 квітня 2015 року накопичили не менше 25 років стажу.

Пенсійний стаж для виходу на пенсію за вислугу років поступово зростає відповідно до таких критеріїв: