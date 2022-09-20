Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 20 вересня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 41,00 гривень за долар при купівлі (без змін проти 19 вересня). Тоді як продають валюту в банках за 42,00 гривні за долар (+18 копійок). Відтак курс готівкового долара встановив новий максимум після того, як тижнями зростає.

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Готівкове євро також трохи подорожчало – банки купують за 40,40 гривні (+3 копійки), а продають в середньому за 41,50 гривні за євро (без змін).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 42,13 гривні , а продають – за 42,28 , за даними finance.ua.

, а продають – за , за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,08 гривні та продаж – 41,30 гривні.

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 42,10 гривні (+15 копійок), а продаж – 42,25 гривні (+5 копійок).

(+15 копійок), а продаж – (+5 копійок). Євро продають по 41,00 гривні (+10 копійок), а купують за 41,30 гривні (+10 копійок).

Зверніть увагу! У проєкті бюджету на 2023 рік уряд заклав середньорічний курс долара на рівні 42 гривень, а наприкінці наступного року курс сягне 50 гривень. Нагадаємо, що офіційний курс долара від НБУ зафіксований на рівні 36,57 гривні.

Прогноз НБУ

Нацбанк очікує, що курс валют залишатиметься без змін завдяки позитивному впливу зовнішніх надходжень. Україна вже отримала 18 мільярдів доларів та очікує на ще 12 мільярдів до кінця року. До того ж суми допомоги можуть зрости завдяки новій співпраці з МВФ.

Що відбувається з доларом

Готівковий курс долара минулого тижня виріс та пробив психологічний бар'єр у 42 гривні. Це пов'язано з дефіцитом банкнот на ринку. Проте ситуація може стабілізуватися.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Зростання готівкового курсу вище позначки 42 гривні за долар суттєво збільшує економічну доцільність придбання валюти за "депозитною" схемою, за якою наразі можна придбати долари по курсу 37,50 – 38,00 гривні за долар. Це буде стримувати подальше зростання курсу на готівковому ринку. Тож цього тижня, на мою думку, він буде знаходитися в межах коридору 41,50 – 42,50 гривні за долар.

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