Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 2 вересня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40 гривень за долар при купівлі (без змін проти 1 вересня). Тоді як продають валюту в банках за 40,65 гривні за долар (-5 копійок).

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Євро банки купують за 39,80 гривень (-20 копійок), а продають в середньому за 40,65 гривні за євро (-15 копійок);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,20 гривні (-25 копійок), а продають – за 40,70 гривні (-10 копійок), за даними finance.ua.

(-25 копійок), а продають – за (-10 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,10 гривні (-2 копійки) та продаж – 40,60 гривні (-15 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,46 гривні (-9 копійок), а продаж – 40,62 гривні (-8 копійок).

(-9 копійок), а продаж – (-8 копійок). Євро продають по 40,10 гривні (-22 копійок), а купують за 40,35 гривні (-20 копійок).

Яким буде курс у вересні

Експерт Данило Монін вважає, що курс гривні стабілізований і на вересень може залишатися на рівні 40 – 41 на готівковому ринку.

вважає, що курс гривні стабілізований і на вересень може залишатися на рівні 40 – 41 на готівковому ринку. Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько, що долар наступного тижня коливатиметься в обмеженому діапазоні поблизу психологічної позначки 41 гривні за долар. Курс знаходитиметься в межах коридору 40,5 – 41,5 гривні за долар.

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