Курс валют у банках
За даними "Мінфіну", 1 вересня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40 гривень за долар при купівлі (без змін проти 31 серпня). Тоді як продають валюту в банках за 40,70 гривні за долар (-6 копійок).
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Євро банки купують за 40 гривень (без змін), а продають в середньому за 40,80 гривня за євро (без змін);
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 40,45 гривні (-1 копійка), а продають – за 40,80 гривні (+7 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,12 гривні (-17 копійок) та продаж – 40,75 гривні (+13 копійок)
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,55 гривні (-3 копійок), а продаж – 40,70 гривні (-5 копійок).
- Євро продають по 40,32 гривні (-3 копійки), а купують за 40,55 гривні (-5 копійок).
Яким буде курс у вересні
- Експерт Данило Монін вважає, що курс гривні стабілізований і на вересень може залишатися на рівні 40 – 41 на готівковому ринку.
- Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько, що долар наступного тижня коливатиметься в обмеженому діапазоні поблизу психологічної позначки 41 гривні за долар. Курс знаходитиметься в межах коридору 40,5 – 41,5 гривні за долар.