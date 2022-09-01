Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 1 вересня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40 гривень за долар при купівлі (без змін проти 31 серпня). Тоді як продають валюту в банках за 40,70 гривні за долар (-6 копійок).

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Євро банки купують за 40 гривень (без змін), а продають в середньому за 40,80 гривня за євро (без змін);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,45 гривні (-1 копійка), а продають – за 40,80 гривні (+7 копійок), за даними finance.ua.

(-1 копійка), а продають – за (+7 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,12 гривні (-17 копійок) та продаж – 40,75 гривні (+13 копійок)

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,55 гривні (-3 копійок), а продаж – 40,70 гривні (-5 копійок).

(-3 копійок), а продаж – (-5 копійок). Євро продають по 40,32 гривні (-3 копійки), а купують за 40,55 гривні (-5 копійок).

Яким буде курс у вересні

Експерт Данило Монін вважає, що курс гривні стабілізований і на вересень може залишатися на рівні 40 – 41 на готівковому ринку.

вважає, що курс гривні стабілізований і на вересень може залишатися на рівні 40 – 41 на готівковому ринку. Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько, що долар наступного тижня коливатиметься в обмеженому діапазоні поблизу психологічної позначки 41 гривні за долар. Курс знаходитиметься в межах коридору 40,5 – 41,5 гривні за долар.

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