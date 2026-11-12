Forbes оцінив "Моршинську" в 113 мільйонів доларів: АРМА передасть IDS Ukraine без переоцінки

Це приблизно 5 мільярдів гривень за поточним курсом. Така сама сума фігурує в оцінці всіх активів IDS Ukraine, яку Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) підготувало до проведення конкурсу на пошук управителя компанії.

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Агентство виставило на аукціон з пошуку управителя активами низку підприємств групи: ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар"", ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод", ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи", ТОВ "ІДС Аква Сервіс", ТОВ "Потужність", ПП "ІВА" та ДП "Нова.ком". Окрім "Моршинської", групі належать бренди "Миргородська", "Аляска", "Аквалайф", "Воля" та інші. Загальну вартість всього цього виробничого й дистрибуційного комплексу в АРМА визначили у 5 мільярдів гривень, проте оцінка втратила свою актуальність ще 6 вересня.

Forbes пов’язує оцінку бренду з ринковими показниками та технологічним розвитком компанії. За даними IDS Ukraine, за дев’ять місяців 2026 року її частка в літрах становила 42,6%, а частка "Моршинської" у малому та середньому форматах негазованого сегмента – 60,7%. Оцінку активів на замовлення АРМА виконало ТОВ "Голд Прайс".

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Наразі АРМА готує договір управління для передачі корпоративних прав IDS Ukraine ТОВ "Юридичне бюро "Пріорітас". Статутний капітал цього товариства становить 1000 гривень, а штат налічує трьох працівників.

Договір готують, а фінансові зобов’язання управителя розраховують без актуального звіту про вартість активів IDS Ukraine. Попередню оцінку виконали 6 березня 2026 року, строк її чинності становив шість місяців і завершився 6 вересня. Аукціон АРМА провело 7 вересня, тобто вже після закінчення цього строку. Законодавство та умови конкурсу передбачають, що для розрахунку банківської гарантії й визначення зобов’язань управителя використовують чинну ринкову вартість.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Також наявна розбіжність у цифрах: за застарілою оцінкою всі активи групи компаній IDS Ukraine коштують 5 мільярдів гривень, тоді як у матеріалах Вищого антикорупційного суду (ВАКС) йдеться про близько 8 мільярдів гривень. Судові засідання тривають понад два роки, і весь цей час IDS Ukraine збільшувала виробничі та ринкові показники, тож чинна вартість може бути вищою. За даними компанії, за дев’ять місяців 2026 року чистий дохід від реалізації продукції становив 6,66 мільярда гривень, операційний прибуток (EBITDA) – 965,2 мільйона гривень, чистий прибуток – 505,3 мільйона грн. За цей період IDS сплатила до бюджетів усіх рівнів 951,99 мільйона грн податків і зборів, що на 4,1% більше, ніж торік за аналогічний період.

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Відсутність нової оцінки створює ризик знецінення активу. Коли ВАКС ухвалить рішення про націоналізацію активу або його частини, держава може отримати актив із нижчою вартістю. У такому разі дії посадових осіб АРМА можуть стати предметом перевірки щодо зловживання владою та службової недбалості.

Для захисту інтересів держави та збереження капіталізації підприємства до підписання договору потрібна нова незалежна оцінка активів відповідно до чинного законодавства.