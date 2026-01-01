Росіяни атакували енергооб'єкти України у новорічну ніч: що відомо про знеструмлення 1 січня

Вночі з 31 грудня на 1 січня росіяни здійснили масовану дронову атаку на енергооб’єкти в кількох українських областях. Станом на ранок 1 січня внаслідок ударів знеструмлена значна кількість споживачів у деяких регіонах.

Що відомо про атаку росіян у 31 грудня на 1 січня?

Мова йде про Волинську та Одеську області, пише 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Читайте також Новий рік львів'яни розпочнуть з відключеннями: які оновлені графіки діють у Львові 1 січня

Також є нові знеструмлення на Чернігівщині,

– йдеться у повідомленні.

Водночас аварійно-відновлювальні роботи вже розпочалися. Поступове заживлення абонентів триває.

Зверніть увагу! Українські енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу.

Зокрема внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових російських атак на енергосистему у четвер, 1 січня, у всіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання:

графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу; погодинні відключення для всіх категорій споживачів.

Нагадаємо! Актуальні графіки відключень світла розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні можна дізнатися на сторінках обленерго конкретного регіону.

У Міністерстві енергетики українців закликали раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, однак особливо – у пікові години споживання вранці та ввечері.

У відомстві пояснили, що це допомагає знизити навантаження на систему.