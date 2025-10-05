Как выросла цена биткойна?

Новый рекорд стоимости установлен на уровне 125 245,57 доллара за монету биткоина, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Такому росту цены способствовали введенные правила администрации президента США Дональда Трампа и высокий спрос со стороны институциональных инвесторов.

Интересно, что на фоне роста биткойна, доллар США снизился относительно основных валют. Это произошло из-за прекращения работы правительства США ("шатдаун" – 24 Канал), ведь произошла задержка публикации ключевых данных бюджета, например данные о заработной плате, что важны для оценки направления развития экономики.

Обратите внимание! С начала октября биткойн растет 8 сессию подряд в том числе и из-за того, что акции США начали расти.

Напоминаем, что в первые недели августа биткойн обновил предыдущий исторический максимум на фоне роста ожиданий относительно мягкой монетарной политики Федеральной резервной системы США.

Тогда криптовалюта поднялась до 124 тысяч долларов. А вторая самая дорогая криптовалюта – Ether – поднялся до 4 780,04 долларов, тоже самого высокого уровня с конца 2021 года.

В то же время уже в конце августа биткойн упал до самого низкого уровня за почти семь недель – до 108 719 долларов, сообщал Bloomberg.

