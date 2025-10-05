Як зросла ціна біткойна?

Новий рекорд вартості встановлено на рівні 125 245,57 долара за монету біткойна, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Такому росту ціни сприяли запроваджені правила адміністрації президента США Дональда Трампа та високий попит з боку інституційних інвесторів.

Цікаво, що на фоні зростання біткойну, долар США знизився відносно основних валют. Це відбулося через припинення роботи уряду США ("шатдаун" – 24 Канал), адже відбулася затримка публікації ключових даних бюджету, як-от дані про заробітну плату, що важливі для оцінки напрямку розвитку економіки.

Зверніть увагу! З початку жовтня біткойн зростає 8 сесію поспіль зокрема й через те, що акції США почали зростати.

Нагадуємо, що у перші тижні серпня біткойн оновив попередній історичний максимум на тлі зростання очікувань щодо м'якшої монетарної політики Федеральної резервної системи США.

Тоді криптовалюта піднялася до 124 тисяч доларів. А друга найдорожча криптовалюта – Ether – піднявся до 4 780,04 доларів, теж найвищого рівня з кінця 2021 року.

Водночас вже наприкінці серпня біткойн впав до найнижчого рівня за майже сім тижнів – до 108 719 доларів, повідомляв Bloomberg.

Що було з біткойном на початку вересня?