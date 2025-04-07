Какова цена биткойна

На момент написания материала, стоимость биткойна составляет чуть больше, чем 77 тысяч долларов за монету, что свидетельствует о спаде стоимости, передает 24 Канал со ссылкой на TraidingView.

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В ночь с воскресенья, 6 апреля, на понедельник, 7 апреля, стоимость самой известной криптовалюты в мире потеряла почти 6% стоимости менее чем за сутки и составила 78 539 долларов. А по данным Bloomberg, цена иногда опускалась даже ниже чем 75 тысяч долларов впервые с 7 ноября 2024 года.

Кроме того, существенное падение продемонстрировал еще и Ethereum. За последние сутки криптовалюта упала ниже отметки 1 600 долларов.

Такой существенный спад объясняют увеличением макроэкономической напряженности вследствие введения тарифов США – за первые два дня после анонса тарифов потери на фондовом рынке США превысили 5,4 триллиона долларов.

Заметьте! По состоянию на 06:00 утра 7 апреля в Нью-Йорке биткойн торговался за 76 600 долларов, а эфир – за 1 493 доллара.