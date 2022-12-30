В пресс-службе Пенсионного фонда заявили, что с 1 января 2023 года предусмотрены определенные изменения по выплатам больничных.

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Что меняется для работодателей

С 1 января 2023 принимает решение о выплате больничных не комиссия соцстрахования на предприятии, как это было ранее, а работодатель или уполномоченные им лица.

Кроме того, меняется срок рассмотрения больничных и принятие решения о выплате. Теперь предоставляется 10 дней – со дня поступления больничного по временной нетрудоспособности к работодателю (днем поступления считается восьмой день после закрытия больничного);

3 дня – со дня поступления к работодателю больничного по беременности и родам (днем поступления считается восьмой день после открытия больничного);

5 дней – уведомление работника об отказе в оплате.

Как можно подать заявления-расчеты

онлайн с помощью специализированного клиентского программного обеспечения;

на бумажных носителях в отделения рабочих органов исполнительной дирекции Фонд социального страхования;

в электронном виде через личный кабинет страхователя на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

на бумажных носителях в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Важно, финансирование страхователей происходит через Пенсионный фонд. В течение 3 дней централизовано на отдельные текущие счета, открытые страхователями в учреждениях банков для зачисления страховых средств после поступления заявления-расчета.

Кроме того, правила начисления выплат по больничным остались те же – процент от средней заработной платы застрахованного лица в зависимости от продолжительности страхового стажа.

Вычисление заработной платы для оплаты больничных

Это происходит путем деления начисленной за расчетный период зарплаты, на которую начислен единый взнос, на количество календарных дней занятости в расчетном периоде без учета календарных дней, не отработанных по уважительной причине.

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Обратите внимание, что больничные, которые начались в 2022 и продолжились в 2023 году, будут рассчитываться по старым правилам.