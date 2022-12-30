В пресс-службе Пенсионного фонда заявили, что с 1 января 2023 года предусмотрены определенные изменения по выплатам больничных.
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Что меняется для работодателей
С 1 января 2023 принимает решение о выплате больничных не комиссия соцстрахования на предприятии, как это было ранее, а работодатель или уполномоченные им лица.
Кроме того, меняется срок рассмотрения больничных и принятие решения о выплате. Теперь предоставляется 10 дней – со дня поступления больничного по временной нетрудоспособности к работодателю (днем поступления считается восьмой день после закрытия больничного);
- 3 дня – со дня поступления к работодателю больничного по беременности и родам (днем поступления считается восьмой день после открытия больничного);
- 5 дней – уведомление работника об отказе в оплате.
Как можно подать заявления-расчеты
- онлайн с помощью специализированного клиентского программного обеспечения;
- на бумажных носителях в отделения рабочих органов исполнительной дирекции Фонд социального страхования;
- в электронном виде через личный кабинет страхователя на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
- на бумажных носителях в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины.
Кроме того, правила начисления выплат по больничным остались те же – процент от средней заработной платы застрахованного лица в зависимости от продолжительности страхового стажа.
Вычисление заработной платы для оплаты больничных
Это происходит путем деления начисленной за расчетный период зарплаты, на которую начислен единый взнос, на количество календарных дней занятости в расчетном периоде без учета календарных дней, не отработанных по уважительной причине.
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