У пресслужбі Пенсійного фонду заявили, що з 1 січня 2023 року передбачені певні зміни щодо виплат лікарняних.
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Що змінюється для роботодавців
З 1 січня 2023 року приймає рішення про виплату лікарняних не комісія соцстрахування на підприємстві, як це було раніше, а роботодавець або уповноважені ним особи.
Крім того, змінюється термін розгляду лікарняних та прийняття рішення про виплату. Відтак, тепер надається 10 днів – з дня надходження лікарняного по тимчасовій непрацездатності до роботодавця (днем надходження вважається восьмий день після закриття лікарняного);
- 3 дні – з дня надходження до роботодавця лікарняного по вагітності та пологах (днем надходження вважається восьмий день після відкриття лікарняного);
- 5 днів – повідомлення працівника про відмову в оплаті.
Як можна подати заяви-розрахунків
- онлайн за допомогою клієнтського спеціалізованого програмного забезпечення;
- на паперових носіях до відділень робочих органів виконавчої дирекції Фонд соціального страхування;
- в електронному вигляді через особистий кабінет страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України;
- на паперових носіях до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України.
Крім того, правила нарахування виплат по лікарняних залишилися ті ж самі – відсоток від середньої заробітної плати застрахованої особи в залежності від тривалості страхового стажу.
Обчислення заробітної плати для оплати лікарняних
Це відбувається шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період зарплати, на яку нарахований єдиний внесок, на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин.
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