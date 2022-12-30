У пресслужбі Пенсійного фонду заявили, що з 1 січня 2023 року передбачені певні зміни щодо виплат лікарняних.

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Що змінюється для роботодавців

З 1 січня 2023 року приймає рішення про виплату лікарняних не комісія соцстрахування на підприємстві, як це було раніше, а роботодавець або уповноважені ним особи.

Крім того, змінюється термін розгляду лікарняних та прийняття рішення про виплату. Відтак, тепер надається 10 днів – з дня надходження лікарняного по тимчасовій непрацездатності до роботодавця (днем надходження вважається восьмий день після закриття лікарняного);

3 дні – з дня надходження до роботодавця лікарняного по вагітності та пологах (днем надходження вважається восьмий день після відкриття лікарняного);

5 днів – повідомлення працівника про відмову в оплаті.

Як можна подати заяви-розрахунків

онлайн за допомогою клієнтського спеціалізованого програмного забезпечення;

на паперових носіях до відділень робочих органів виконавчої дирекції Фонд соціального страхування;

в електронному вигляді через особистий кабінет страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України;

на паперових носіях до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України.

Важливо, фінансування страхувальників відбувається через Пенсійний фонд. Протягом 3 днів централізовано на окремі поточні рахунки, відкриті страхувальниками в установах банків для зарахування страхових коштів, після надходження заяви-розрахунку.

Крім того, правила нарахування виплат по лікарняних залишилися ті ж самі – відсоток від середньої заробітної плати застрахованої особи в залежності від тривалості страхового стажу.

Обчислення заробітної плати для оплати лікарняних

Це відбувається шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період зарплати, на яку нарахований єдиний внесок, на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин.

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Зверніть увагу, що ті лікарняні, які почались у 2022 і продовжились у 2023 році, розраховуватимуться за старими правилами.