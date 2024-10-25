300 долларов в гривнах

Согласно официальному курсу на сайте НБУ, 1 доллар сейчас стоит 41,26 гривны. Соответственно 300 долларов сегодня стоят 12 378 гривен.

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Зато стоимость наличного доллара сейчас колеблется в пределах 40,86 – 41,55 гривны. Это означает, что стоимость 300 долларов колеблется между 12 258 и 12 465 гривнами.

Напомним! Ранее банкир Анна Золотько рассказывала 24 Каналу, что объем предложения иностранной валюты на межбанке должен немного снизиться, что может увеличить потребность в интервенциях со стороны регулятора. Однако, существенного роста курса не будет происходить.