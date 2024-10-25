300 доларів у гривнях

Згідно до офіційного курсу на сайті НБУ, 1 долар нині коштує 41,26 гривні. Відповідно 300 доларів сьогодні коштують 12 378 гривень.

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Натомість вартість готівкового долара нині коливається в межах 40,86 – 41,55 гривні. Це означає що вартість 300 доларів коливається між 12 258 та 12 465 гривнями.

Нагадаємо! Раніше Банкірка Анна Золотько розповідала 24 Каналу, що обсяг пропозиції іноземної валюти на міжбанку має трохи знизитися, що може збільшити потребу в інтервенціях з боку регулятора. Однак, суттєвого зростання курсу не відбуватиметься.