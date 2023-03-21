Цена автогаза снизилась

С 10 по 17 марта в сетях автозаправочных станций она в среднем снизилась на 65 копеек – до 22,31 гривны за литр.

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На АЗС ОККО и WOG автогаз подешевел на 67 и 73 копейки, до 23,08 и 22,96 гривны за литр соответственно.

В сети "Укрнафта" цена на продукт снизилась на 30 копеек, до 21,95 гривны за литр.

На станциях "Авиас", KLO, Amic и Chipo ценники установлены на уровне 21,51, 20,99, 21,22 и 21,85 гривны за литр соответственно.

Обратите внимание! Дешевле всего автогаз можно купить на станциях "Авантаж 7" – 19,95 гривны за литр, где он за неделю потерял 50 копеек.

Сколько стоит бензин и дизель

По состоянию на 20 марта средняя цена горючего на АЗС выглядела следующим образом: