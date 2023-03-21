Цена автогаза снизилась
С 10 по 17 марта в сетях автозаправочных станций она в среднем снизилась на 65 копеек – до 22,31 гривны за литр.
Читайте также Доллар продолжает расти в банках и обменниках: как изменился курс за сутки
- На АЗС ОККО и WOG автогаз подешевел на 67 и 73 копейки, до 23,08 и 22,96 гривны за литр соответственно.
- В сети "Укрнафта" цена на продукт снизилась на 30 копеек, до 21,95 гривны за литр.
- На станциях "Авиас", KLO, Amic и Chipo ценники установлены на уровне 21,51, 20,99, 21,22 и 21,85 гривны за литр соответственно.
Сколько стоит бензин и дизель
По состоянию на 20 марта средняя цена горючего на АЗС выглядела следующим образом:
- бензин "А-95" – 47,30 гривны за литр;
- бензин "А-92" – 46,40 гривны за литр;
- дизельное топливо – 48,12 гривны за литр.