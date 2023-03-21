Ціна автогазу знизилась

З 10 по 17 березня, у мережах автозаправних станцій в середньому знизилась на 65 копійок – до 22,31 гривні за літр.

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На АЗС ОККО і WOG автогаз здешевшав на 67 та 73 копійки, до 23,08 та 22,96 гривні за літр відповідно.

У мережі "Укрнафти" ціна на продукт зменшилась на 30 копійок, до 21,95 гривні за літр.

На станціях "Авіас", KLO, Amic і Chipo цінники встановлено на рівні 21,51, 20,99, 21,22 та 21,85 гривні за літр відповідно.

Зверніть увагу! Найдешевше автогаз можна купити на станціях "Авантаж 7", за 19,95 гривні за літр, де він за тиждень втратив 50 копійок.

Скільки коштує бензин та дизель

Станом на 20 березня середня ціна пального на АЗС виглядала таким чином: