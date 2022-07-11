Стоимость газа

Стоимость августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала на 12%, достигнув 154 евро за 1 мегаватт-час, или 1 639,5 долларов за 1 тысячу кубометров.

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Что повлияло на цену газа

Цена европейского газа снизилась на фоне новостей о скором возвращении после ремонта в россию газовой турбины, которая необходима для прокачки газа по трубопроводу "Северный поток".

Ранее Канада выразила намерение вернуть Германии отремонтированную российскую турбину, которая необходима ей для газопровода "Северный поток-1", несмотря на возражения со стороны Украины. Турбина была построена компанией Siemens, но "застряла" там из-за санкций против нефтегазовой отрасли россии из-за полномасштабной войны в Украине.

"газпром" сократил поставки газа

Напомним, что "газпром" сократил поставку газа по "Северному потоку" со 167 миллионов до 67 миллионов кубометров газа в сутки. Такие действия в компании обосновали тем, что вовремя не получили турбину из ремонта, а также устаревших других турбин.



В настоящее время снабжение по газопроводу "северный поток" полностью остановлено, оператор "северного потока-1" предупредил 1 июля, что газ не будет подаваться по трубопроводу в течение десяти дней, с 11 по 21 июля. Причиной назвали якобы плановую профилактику.

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