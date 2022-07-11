Вартість газу
Вартість серпневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах впала на 12%, досягнувши 154 євро за 1 мегават-годину, або 1 639,5 доларів за 1 тисячу кубометрів.
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Що вплинуло на ціну газу
Ціна європейського газу знизилась на тлі новин про швидке повернення після ремонту в росію газової турбіни, що необхідна для прокачування газу трубопроводом "Північний потік".
Раніше Канада висловила намір повернути Німеччині відремонтовану російську турбіну, котра необхідна їй для газопроводу "Північний потік-1", попри заперечення з боку України. Турбіна була побудована компанією Siemens, але "застрягла" там через санкції проти нафтогазової галузі росії через повномасштабну війну в Україні.
"газпром" скоротив постачання газу
Нагадаємо, що "газпром" скоротив постачання газу "Північним потоком" зі 167 мільйонів до 67 мільйонів кубометрів газу на добу. Такі дії у компанії обґрунтували тим, що вчасно не отримав турбіну з ремонту, а також застарілих інших турбін.
Нині постачання газопроводом "північний потік" повністю зупинено, оператор "північного потоку-1" попередив 1 липня, що газ не подаватиметься трубопроводом протягом десяти днів, з 11 по 21 липня. Причиною назвали ніби то планову профілактику.
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