Вартість газу

Вартість серпневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах впала на 12%, досягнувши 154 євро за 1 мегават-годину, або 1 639,5 доларів за 1 тисячу кубометрів.

До теми Газовий шантаж: росія призупинила "Північний потік-1"

Що вплинуло на ціну газу

Ціна європейського газу знизилась на тлі новин про швидке повернення після ремонту в росію газової турбіни, що необхідна для прокачування газу трубопроводом "Північний потік".

Раніше Канада висловила намір повернути Німеччині відремонтовану російську турбіну, котра необхідна їй для газопроводу "Північний потік-1", попри заперечення з боку України. Турбіна була побудована компанією Siemens, але "застрягла" там через санкції проти нафтогазової галузі росії через повномасштабну війну в Україні.

"газпром" скоротив постачання газу

Нагадаємо, що "газпром" скоротив постачання газу "Північним потоком" зі 167 мільйонів ​​до 67 мільйонів кубометрів газу на добу. Такі дії у компанії обґрунтували тим, що вчасно не отримав турбіну з ремонту, а також застарілих інших турбін.



Нині постачання газопроводом "північний потік" повністю зупинено, оператор "північного потоку-1" попередив 1 липня, що газ не подаватиметься трубопроводом протягом десяти днів, з 11 по 21 липня. Причиною назвали ніби то планову профілактику.

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