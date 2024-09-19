Официальный курс 19 сентября

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,45 гривны. То есть цена валюты выросла на 4 копейки.

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Официальный курс евро взамен составляет 46,10 гривны. Соответственно, цена этой валюты упала на 2 копейки.

По состоянию на 20 сентября, курс от НБУ будет такой:

доллар – 41,44 гривны,

евро – 46,23 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 19 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,30 гривны, а продажа – 41,80 гривны .

покупка – а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,70 гривны , а продажа – 41,80 гривны.

покупка – , а продажа – В обменниках: покупка – на уровне 41,50 гривны, а продажа – 41,90 гривны.

Какой курс доллара прогнозируют на конец сентября

Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что изменения на валютном рынке будут происходить, однако курсовые тренды будут меняться в течение нескольких дней с роста до снижения и наоборот.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка В конце месяца все изменения будут довольно привычными и неугрожающими: не стоит ждать каких-то стремительных курсовых сдвигов. Вполне возможно, что по состоянию на 1 октября по сравнению с 1 сентября официальный курс доллара не превысит 41,3 гривны, а затем девальвация гривны составит 0,6%.

Заметьте! Ожидается, что коридоры валютных колебаний на межбанке составят 41 – 41,6 гривны за доллар, а на наличном рынке – 41,2 – 41,8 гривны за доллар.