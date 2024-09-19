Офіційний курс 19 вересня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,45 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 4 копійки.

Читайте також Долар перед новим 2025 роком: чи може подешевшати валюта

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з WhiteBIT. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.

Офіційний курс євро натомість становить 46,10 гривні. Відповідно, ціна цієї валюти впала на 2 копійки.

Станом на 20 вересня, курс від НБУ буде такий:

долар – 41,44 гривні,

євро – 46,23 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 19 вересня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,30 гривні, а продаж – 41,80 гривні .

купівля – а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,70 гривні , а продаж – 41,80 гривні.

купівля – , а продаж – В обмінниках: купівля – на рівні 41,50 гривні, а продаж – 41,90 гривні.

Який курс долара прогнозують на кінець вересня

Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що зміни на валютному ринку відбуватимуться, однак курсові тренди змінюватимуться впродовж декількох днів зі зростання до зниження й навпаки.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Наприкінці місяця всі зміни будуть доволі звичними й незагрозливими: годі чекати якихось стрімких курсових зрушень. Цілком можливо, що станом на 1 жовтня порівняно з 1 вересня офіційний курс долара не перевищить 41,3 гривні, а відтак девальвація гривні становитиме 0,6%.

Зауважте! Очікується, що коридори валютних коливань на міжбанку становитимуть 41 – 41,6 гривні за долар, а на готівковому ринку – 41,2 – 41,8 гривні за долар.