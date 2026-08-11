Что происходит с ценами на электроэнергию в Европе

В то же время погодные условия сокращают производство электроэнергии, почему пишет Bloomberg.

Цены на электроэнергию достигнут пика – примерно 228 евро за мегаватт-час в Германии и 229 евро во Франции с 20:00 до 21:00 по местному времени, когда солнечная генерация снижается. В то же время спрос на охлаждение растет.

Это на 15% и 20% выше цен на рынке "на сутки вперед" соответственно, что свидетельствует об усилении напряженности на рынке по сравнению с понедельником.

Ожидается, что в ближайшие дни температура в обеих странах достигнет почти 40 градусов по Цельсию. В связи с этим домохозяйства и предприятия будут активнее использовать кондиционеры.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Вечером во вторник, 11 августа, потребление электроэнергии во Франции, по расчетам Bloomberg, превысит 49 гигаватт – примерно на 5% больше пятничного максимума, когда температура была ниже.

Французская атомная энергетика, которая является одним из ключевых элементов энергосистемы Европы и регулярно снабжает электроэнергией соседние страны, сталкивается с ограничениями из-за стабильно высокой температуры речной воды. Это ограничивает возможность использования речной воды для охлаждения некоторыми реакторами.

По данным Bloomberg, во вторник французские атомные электростанции работают примерно на 60% мощности по сравнению с 65% в понедельник. Некоторые реакторы были вынужденно остановлены, тогда как другие вынуждены сокращать производство из-за экстремальной жары.

Напомним, что цены на электроэнергию начали расти в Европе еще в начале лета. Причиной также стала аномальная жара.

Кроме того, в Европе также могут вырасти цены на газ. Запасы в европейских хранилищах опустились до самого низкого уровня как минимум с 2011 года.