Що відбувається з цінами на світло в Європі

Водночас погодні умови скорочують виробництво електрики, про що пише Bloomberg.

Ціни на світло сягнуть піка – приблизно 228 євро за мегават-годину в Німеччині та 229 євро у Франції з 20:00 до 21:00 за місцевим часом, коли сонячна генерація знижується. Водночас попит на охолодження зростає.

Це на 15% і 20% вище за ціни на ринку "на добу наперед" відповідно, що свідчить про посилення напруженості на ринку порівняно з понеділком.

Очікується, що найближчими днями температура в обох країнах сягатиме майже 40 градусів за Цельсієм. У зв'язку з цим домогосподарства та підприємства активніше використовуватимуть кондиціонери.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Увечері у вівторок, 11 серпня, споживання електроенергії у Франції, за розрахунками Bloomberg, перевищить 49 гігаватів — приблизно на 5% більше за п’ятничний максимум, коли температура була нижчою.

Французька атомна енергетика, яка є одним із ключових елементів енергосистеми Європи та регулярно забезпечує електроенергією сусідні країни, стикається з обмеженнями через стабільно високу температуру річкової води. Це обмежує можливість деяких реакторів використовувати річкову воду для охолодження.

У вівторок французькі атомні електростанції працюють приблизно на 60% потужності порівняно з 65% у понеділок, за розрахунками Bloomberg. Деякі реактори були вимушено зупинені, тоді як інші змушені скорочувати виробництво через екстремальну спеку.

Нагадаємо, що ціни на світло почали зростати в Європі ще на початку літа. Причиною також була аномальна спека.

Крім того, в Європі також можуть зрости ціни на газ. Запаси в європейських сховищах опустилися до найнижчого рівня щонайменше з 2011 року.