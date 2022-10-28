"Кремль не согласится": почему США решили пересмотреть цены на российскую нефть
В США заинтересованы в пересмотре цены на российскую нефть по внутренним причинам. В то же время на сегодня все еще нет единой политики по этому поводу и "формулы", по которой ограничения цены будут реализовываться.
Кремль, в противоположность, может не согласиться на потолок цены на свою нефть и может пойти на экстренные шаги. Об этом 24 канала рассказал эксперт по экономическим вопросам Олег Пендзин.
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Россия может "выстрелить себе в ногу"
Пендзин подчеркнул, что на сегодняшний день цена за баррель нефти уже выше 90 долларов и цена в 60 долларов, которая потенциально будет предлагаться россиянам – это "совершенно нормальная".
"Будет огромная "премия" в 30 долларов . Надо понимать, что вряд ли россияне согласятся на такую цену и есть очень большая вероятность, что они вообще "выстрелят себе в ногу" и прекратят поставлять нефть по любой фиксированной цене третьим странам. этого мы уже слышали такие заявления", – указал эксперт.
По его словам, на сегодняшний день в мире идет процесс налаживания отношений на нефтяном рынке.
Пока не будет окончательных заявлений по поводу предельной цены – не нужно разгонять измены, особенно с точки зрения довыборов в США . Есть много вещей для того, чтобы стабилизировать внутреннюю цену на нефть в США, потому что американцы – самая "моторизированная" нация . У них на 1000 человек более 800 автомобилей,
– заметил аналитик.
По его мнению, для США цена на нефтепродукты чрезвычайно важна с точки зрения будущих электоральных предпочтений.
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"Большая" нефтяная игра
Эксперт отметил, что на встрече G7 приняли решение об ограничении цены на российскую нефть , после чего Европа сделала "шаг вперед".
"Европейцы восьмым пакетом санкций совершили ограничение цены, хотя пока "формулы" нет и это ограничение заработает только тогда, когда вся "семерка" поддержит такую идею и установит "формулу", – пояснил обозреватель.
По его словам, американцы начали прорабатывать этот вопрос и сначала были разговоры о цене около 40 долларов за баррель, а сейчас – на уровне 60 долларов .
Есть серьезные противоречия между США и странами ОПЕК , в перечень которой входит Россия. Еще в июне цена за баррель нефти марки Brent была 120 долларов . В связи с охватившей мир рецессией цена снизилась до 90 долларов, что серьезно обеспокоило страны ОПЕК, которые сказали, что они уменьшают производство нефти на 2 миллиона баррелей в течение суток,
– добавил специалист.
По его мнению, это потянуло достаточно серьезно вверх цену на нефть, после чего представители США поехали договариваться в Саудовскую Аравию.
"Они начали говорить, что они откроют стратегические запасы на 10 миллионов баррелей , чтобы стабилизировать цену. То есть идут серьезные торговые переговоры, где очень сильно играет геополитика . Поэтому на фоне всех тех вещей идея повысить потолок цены по закупке российской нефти – это один из элементов этой "большой игры", – убежден аналитик.
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Отношения России с покупателями нефти – "особые"
Пендзин объяснил, что на сегодняшний день крупнейшим покупателем нефти является Китай , что существенно влияет на рынок.
Китай может в обход санкций закупать нефть с премией. Индийцы уже сегодня закупают нефть с премией в 27 долларов. Но это цена, согласованная россиянами с индийцами без предельной цены. В каждом конкретном случае отношения между Россией и закупщиком нефти являются особыми .
– рассказал специалист.
Он добавил, что ключевыми покупателями российской нефти сегодня являются страны Юго-Восточной Азии , Китай и Индия. В то же время европейцы ограничивают закупку нефти и эти решения могут говорить о том, что ЕС будет концентрировать свое внимание на ближневосточной нефти .
"В Европе геополитика очень сильно перемешалась с экономикой и просто надо понимать, что окончательной цены на российскую нефть нет . G7 сегодня не приняла решения о введении таких ограничений. Пока это предварительные подходы. Наверняка это будет приниматься после встречи G20 . Рано или поздно оно будет, но не раньше декабря ", – резюмировал эксперт.
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Прогнозы по ценам на нефть от профессионалов: что известно
- Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит, даже несмотря на замедление экономического роста, поэтому это тянет цены вверх.
- В то время как эксперты из Bank of America считают, что в этом году нефть WTI в среднем может торговаться по цене в 100 долларов, а в 2023 году цена упадет до 95 долларов за баррель.
- Если же сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.
- В Fitch Solutions в новом прогнозе отметили, что в 2022 году стоимость баррелей Brent может достигнуть 105 долларов, тогда как в следующем году снизится до 85 долларов за баррель.