Кремль, в противоположность, может не согласиться на потолок цены на свою нефть и может пойти на экстренные шаги. Об этом 24 канала рассказал эксперт по экономическим вопросам Олег Пендзин.

США назвали предельную цену на российскую нефть: как эти ограничения повлияют на Россию

Россия может "выстрелить себе в ногу"

Пендзин подчеркнул, что на сегодняшний день цена за баррель нефти уже выше 90 долларов и цена в 60 долларов, которая потенциально будет предлагаться россиянам – это "совершенно нормальная".

"Будет огромная "премия" в 30 долларов . Надо понимать, что вряд ли россияне согласятся на такую цену и есть очень большая вероятность, что они вообще "выстрелят себе в ногу" и прекратят поставлять нефть по любой фиксированной цене третьим странам. этого мы уже слышали такие заявления", – указал эксперт.

По его словам, на сегодняшний день в мире идет процесс налаживания отношений на нефтяном рынке.

Пока не будет окончательных заявлений по поводу предельной цены – не нужно разгонять измены, особенно с точки зрения довыборов в США . Есть много вещей для того, чтобы стабилизировать внутреннюю цену на нефть в США, потому что американцы – самая "моторизированная" нация . У них на 1000 человек более 800 автомобилей,

– заметил аналитик.

По его мнению, для США цена на нефтепродукты чрезвычайно важна с точки зрения будущих электоральных предпочтений.

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"Большая" нефтяная игра

Эксперт отметил, что на встрече G7 приняли решение об ограничении цены на российскую нефть , после чего Европа сделала "шаг вперед".

"Европейцы восьмым пакетом санкций совершили ограничение цены, хотя пока "формулы" нет и это ограничение заработает только тогда, когда вся "семерка" поддержит такую идею и установит "формулу", – пояснил обозреватель.

По его словам, американцы начали прорабатывать этот вопрос и сначала были разговоры о цене около 40 долларов за баррель, а сейчас – на уровне 60 долларов .

Есть серьезные противоречия между США и странами ОПЕК , в перечень которой входит Россия. Еще в июне цена за баррель нефти марки Brent была 120 долларов . В связи с охватившей мир рецессией цена снизилась до 90 долларов, что серьезно обеспокоило страны ОПЕК, которые сказали, что они уменьшают производство нефти на 2 миллиона баррелей в течение суток,

– добавил специалист.

По его мнению, это потянуло достаточно серьезно вверх цену на нефть, после чего представители США поехали договариваться в Саудовскую Аравию.

"Они начали говорить, что они откроют стратегические запасы на 10 миллионов баррелей , чтобы стабилизировать цену. То есть идут серьезные торговые переговоры, где очень сильно играет геополитика . Поэтому на фоне всех тех вещей идея повысить потолок цены по закупке российской нефти – это один из элементов этой "большой игры", – убежден аналитик.

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Отношения России с покупателями нефти – "особые"

Пендзин объяснил, что на сегодняшний день крупнейшим покупателем нефти является Китай , что существенно влияет на рынок.

Китай может в обход санкций закупать нефть с премией. Индийцы уже сегодня закупают нефть с премией в 27 долларов. Но это цена, согласованная россиянами с индийцами без предельной цены. В каждом конкретном случае отношения между Россией и закупщиком нефти являются особыми .

– рассказал специалист.

Он добавил, что ключевыми покупателями российской нефти сегодня являются страны Юго-Восточной Азии , Китай и Индия. В то же время европейцы ограничивают закупку нефти и эти решения могут говорить о том, что ЕС будет концентрировать свое внимание на ближневосточной нефти .

"В Европе геополитика очень сильно перемешалась с экономикой и просто надо понимать, что окончательной цены на российскую нефть нет . G7 сегодня не приняла решения о введении таких ограничений. Пока это предварительные подходы. Наверняка это будет приниматься после встречи G20 . Рано или поздно оно будет, но не раньше декабря ", – резюмировал эксперт.

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