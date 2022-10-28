Кремль, на противагу, може не погодитись на "стелю" ціни на свою нафту і може піти на "екстрені" кроки. Про це 24 каналу розповів експерт з економічних питань Олег Пендзин.

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Росія може "вистрілити собі в ногу"

Пендзин підкреслив, що на сьогодні ціна за барель нафти вже вище 90 доларів і ціна у 60 доларів, яка потенційно пропонуватиметься росіянам – це "абсолютно нормальна".

"Буде величезна "премія" в 30 доларів. Треба розуміти, що навряд чи росіяни погодяться на таку ціну і є дуже велика ймовірність, що вони взагалі "вистрелять собі в ногу" і припинять постачати нафту по будь-якій фіксованій ціні третім країнам. Щодо цього ми вже чули такі заяви", – вказав експерт.

За його словами, на сьогодні у світі йде процес налагодження стосунків на нафтовому ринку.

Доки не буде остаточних заяв щодо граничної ціни – не треба розганяти зради, особливо з точки зору довиборів у США. Є багато речей для того, щоб стабілізувати внутрішню ціну на нафту у США, бо американці – найбільш "моторизована" нація. У них на 1000 людей понад 800 автомобілів,

– зауважив аналітик.

На його думку, для США ціна на нафтопродукти є надзвичайно важливою з точки зору майбутніх електоральних уподобань.

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"Велика" нафтова гра

Експерт зазначив, що на зустрічі G7 прийняли рішення щодо обмеження ціни на російську нафту, після чого Європа зробила "крок вперед".

"Європейці восьмим пакетом санкцій зробили обмеження ціни, хоча поки "формули" немає і це обмеження запрацює лише тоді, коли вся "сімка" підтримає таку ідею і встановить "формулу", – пояснив оглядач.

За його словами, американці почали пропрацьовувати це питання і спочатку були розмови про ціну у близько 40 доларів за барель, а зараз – на рівні 60 доларів.

Є серйозні суперечності між США та країнами ОПЕК, до переліку якої входить Росія. Ще в червні ціна за барель нафти марки Brent була 120 доларів. У зв'язку з рецесією, яка охопила світ, ціна знизилась до 90 доларів, що серйозно занепокоїло країни ОПЕК, які сказали, що вони зменшують виробництво нафти на 2 мільйони барелів впродовж доби,

– додав фахівець.

На його думку, це "потягло" достатньо серйозно вверх ціну на нафту, після чого представники США поїхали домовлятися до Саудівської Аравії.

"Вони почали говорити, що вони відкриють стратегічні запаси на 10 мільйонів барелів, щоб стабілізувати ціну. Тобто ідуть серйозні торговельні перемовини, де дуже сильно грає геополітика. Тому на тлі всіх тих речей ідея підвищити стелю ціни по закупівлі російської нафти – це один з елементів цієї "великої гри", – переконаний аналітик.

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Відносини Росії з покупцями нафти – "особливі"

Пендзин пояснив, що на сьогодні найбільшим покупцем нафти є Китай, що суттєво впливає на ринок.

Китай може в обхід санкцій закуповувати нафту з премією. Індійці вже сьогодні закупляють нафту з премією у 27 доларів. Але це ціна, яку погодили росіяни з індійцями без граничної ціни. В кожному конкретному випадку стосунки між Росією і закупником нафти є особливими,

– розповів фахівець.

Він додав, що ключовими покупцями російської нафти на сьогодні є країни Південно-Східної Азії, Китай та Індія. Водночас європейці обмежують закупівлю нафти й ці рішення можуть говорити про те, що ЄС концентруватиме свою увагу на близькосхідній нафті.

"У Європі геополітика дуже сильно перемішалася з економікою і просто треба розуміти, що остаточної ціни на російську нафту немає. G7 сьогодні не прийняла рішення щодо запровадження таких обмежень. Поки це попередні підходи. Напевно це прийматиметься після зустрічі G20. Рано чи пізно воно буде, але не раніше грудня", – резюмував експерт.

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