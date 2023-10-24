Что будет с экономикой россиян в 2024 году

В бюджете на следующий год россияне предусмотрели на 68% больше расходов на оборону, чем в документе на 2023 год. В целом оккупанты хотят потратить на это направление 6% от своего ВВП.

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Британская разведка также предусматривает, что России потребуется больше денег на лечение раненых солдат, а также выплаты семьям погибших оккупантов.

Пожизненному лечению будут нуждаться те, кому необходимо ампутировать конечность, а таковых – пятая часть от общего числа российских раненых.

Британцы считают, что Россия "закрутит гайки" для своего бизнеса / Фото X Минобороны Великобритании

Такой рост издержек логически должен стать спусковым крючком для инфляции. Кроме того, российские власти усилит давление на свой бизнес, ведь нуждаются в дополнительных источниках денежных поступлений для продолжения войны против Украины.