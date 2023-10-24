Що буде з економікою росіян у 2024 році

У бюджеті на наступний рік росіяни передбачили на 68% більше витрат на оборону, аніж в документі на 2023 рік. Загалом окупанти хочуть витратити на цей напрямок 6% від свого ВВП.

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Британська розвідка також передбачає, що Росії потрібно буде більше грошей на лікування поранених солдатів, а також на виплати сім'ям загиблих окупантів.

Довічного лікування будуть потребувати ті, кому необхідно ампутувати кінцівку, а таких – п'ята частина від загальної кількості російських поранених.

Британці вважають, що Росія "закрутить гайки" для свого бізнесу / Фото X Міноборони Великої Британії

Таке зростання витрат логічно повинно стати спусковим гачком для інфляції. Окрім того, російська влада посилить тиск на свій бізнес, адже потребує додаткових джерел грошових надходжень для продовження війни проти України.