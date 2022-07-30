Что будет происходить на рынке нефтепродуктов, рассказал эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Белявский. Он акцентировал внимание на том, что сейчас государство принимает много необходимых решений, которые существенно облегчают ситуацию с угрозами дефицита. На это, в частности, указывает, что две большие сети автозаправок отменили лимиты на бензин .

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Введут ли ограничения по отпуску бензина

Эксперт заверил, что в ближайшие месяцы украинцам не стоит бояться дефицита бензина. В настоящее время государство занимается мониторингом рынка. Это позволяет правильно сбалансировать спрос и предложение, в том числе на средства поставок железнодорожным транспортом.

По моим наблюдениям, государство также будет поставлять дополнительные партии, чтобы не возник дефицит горючего в первые месяцы осени. Поэтому острого дефицита ждать не стоит,

– отметил Белявский.

Однако он сказал, что осенью могут ввести ограничения по отпуску бензина, как это было раньше. Однако они не будут жестче 20 литров на один автомобиль.

Какая будет ситуация с дизельным горючим и газом

Специалист считает, что дефицита дизельного топлива тоже вероятнее всего не будет. Однако осенью вырастет спрос на него со стороны аграриев. "Но эти оптовые партии будут иметь незначительное влияние на конъюнктуру розничного сегмента", – добавил эксперт энергетических программ.

Что касается газа, то цены на него могут еще больше снизиться. Это говорит о том, что уже есть избыток предложения на рынке.

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