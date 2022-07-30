Що відбуватиметься на ринку нафтопродуктів, розповів експерт енергетичних програм Центру Разумкова Максим Білявський. Він акцентував на тому, що зараз держава ухвалює багато необхідних рішень, які суттєво полегшують ситуацію з загрозами дефіциту. На це, зокрема, вказує те, що дві великі мережі автозаправок скасували ліміти на бензин.

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Чи введуть обмеження по відпуску бензину

Експерт запевнив, що протягом найближчих місяців українцям не варто боятися дефіциту бензину. Наразі держава займається моніторингом ринку. Це дозволяє правильно збалансувати попит та пропозицію, в тому числі коштом постачань залізничним транспортом.

За моїми спостереженнями, держава так само буде постачати додаткові партії, щоб не виник дефіцит пального в перші місяці осені. Тому гострого дефіциту очікувати не варто,

– зазначив Білявський.

Проте він сказав, що восени можуть ввести обмеження по відпуску бензину, як це було раніше. Проте вони не будуть більш жорсткими ніж 20 літрів на один автомобіль.

Яка буде ситуація з дизельним пальним і газом

Фахівець вважає, що дефіциту дизельного палива теж найімовірніше не буде. Проте восени зросте попит нього з боку аграріїв. "Але ці гуртові партії матимуть незначний вплив на кон’юнктуру роздрібного сегмента", – додав експерт енергетичних програм.

Що стосується газу, то ціни на нього можуть ще більше зменшитись. Це свідчить про те, що вже є надлишок пропозиції на ринку.

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