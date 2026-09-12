Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Как Россия становится все более зависимой от импорта топлива?

Вывод из строя российских НПЗ заставил Москву не только ограничить собственный экспорт, но и развернуть масштабный импорт топлива из лояльных стран. Военная разведка выявила 17 танкеров и их капитанов – граждан России, Китая и Индии, которые обеспечивают эти рейсы. В течение июля–сентября 2026 года эти суда доставили государству-агрессору более 562 тысяч тонн бензина и дизельного топлива.

Главной целью создания этой импортной сети является обеспечение бесперебойного снабжения российской военной машины. Завезенные ресурсы идут на выполнение государственного оборонного заказа, армейскую логистику на фронте, а также на поддержку милитаризованных оккупированных территорий Украины, Калининградской области и северных регионов России.

Основными пунктами поступления индийского топлива стали российские порты Витино, Кандалакша, Мурманск, Высоцк, Санкт-Петербург, Находка и Владивосток. Перевалка ресурсов осуществляется через Египет, Турцию, Марокко и Южную Корею.

Ситуация с топливом в России усложняется с каждым днем из-за систематических ударов украинских беспилотников по критически важным объектам. Напомним, недавно из-за успешной атаки полностью остановился Рязанский НПЗ, который обеспечивал топливом столицу агрессора.

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Рязанский НПЗ принадлежит "Роснафте" и является одним из важных поставщиков топлива для Москвы. В 2024 году завод переработал 13,1 миллиона тонн нефти, что составляет около 4,9% от общего объема в России. После предыдущих атак предприятие уже неоднократно вынуждено было останавливать работу, а на фоне новых ударов российские власти продлили ограничения на экспорт бензина, дизельного топлива и авиационного топлива.

Кроме того, топливный кризис в России уже сказывается на гражданской авиации. По меньшей мере в 26 аэропортах страны ввели ограничения на заправку самолетов – от Калининграда до Дальнего Востока. В некоторых аэропортах они будут действовать несколько месяцев, а самая сложная ситуация сложилась на юге России, в частности в Сочи, Волгограде и Астрахани.