Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.

Як Росія стає все більш залежною від імпорту пального?

Виведення з ладу російських НПЗ змусило Москву не лише обмежити власний експорт, а й розгорнути масштабний імпорт пального з лояльних країн. Воєнна розвідка встановила 17 танкерів та їхніх капітанів – громадян Росії, Китаю та Індії, які забезпечують ці рейси. Протягом липня–вересня 2026 року ці судна доправили державі-агресору понад 562 тисячі тонн бензину та дизельного пального.

Головною метою створення цієї імпортної мережі є забезпечення безперебійного живлення російської воєнної машини. Завезений ресурс іде на виконання державного оборонного замовлення, армійську логістику на фронті, а також на підтримку мілітаризованих окупованих територій України, Калінінградської області та північних регіонів Росії.

Основними воротами для надходження індійського пального стали російські порти Вітіно, Кандалакша, Мурманськ, Висоцьк, Санкт-Петербург, Находка та Владивосток. Перевалка ресурсів здійснюється через Єгипет, Туреччину, Марокко та Південну Корею.

Ситуація з пальним у Росії ускладнюється щодня через системні удари українських безпілотників по критичних об'єктах. Нагадаємо, нещодавно через успішну атаку повністю зупинився Рязанський НПЗ, який забезпечував пальним столицю агресора.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Рязанський НПЗ належить "Роснафті" та є одним із важливих постачальників пального для Москви. У 2024 році завод переробив 13,1 мільйона тонн нафти, що становить близько 4,9% від загального обсягу в Росії. Після попередніх атак підприємство вже неодноразово змушене було зупиняти роботу, а на тлі нових ударів російська влада продовжила обмеження на експорт бензину, дизеля та авіагасу.

Крім того, паливна криза в Росії вже впливає на цивільну авіацію. Щонайменше у 26 аеропортах країни запровадили обмеження на заправку літаків – від Калінінграда до Далекого Сходу. У деяких аеропортах вони діятимуть кілька місяців, а найскладніша ситуація склалася на півдні Росії, зокрема в Сочі, Волгограді та Астрахані.