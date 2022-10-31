Действительно ли яйца подешевеют: аналитик дал ответ

Цена на куриные яйца заметно выросла за последние месяцы. В Минагро обещают понижение цены уже в ближайшее время. Поэтому Экономика 24 решила спросить у аналитика УКАБ, чего ждать от цены яиц до конца года и, что может помешать ее снизиться.

В Минагрополитики 28 октября заверили, что закупочные цены на тендерах на куриные яйца стабилизировались, поэтому цена в ближайшее время начнет снижаться. Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка, в комментарии 24 каналу, рассказал, что не исключает такого сценария, вместе с тем отмечает ряд факторов, которые могут не дать цене резко снизиться в ближайшее время.

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Что происходит с ценами на яйца сейчас

Максим Гопка Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса По состоянию на сегодняшний день цена яйца не сокращается и не падает. В супермаркетах средняя цена остается на том же уровне, что и была на прошлой неделе. Сегодня, 31 октября, десяток яиц в среднем стоит 72,23 гривны. На прошлой неделе цена была 68,75 гривен.

Аналитик рассказывает, что сейчас прослеживается динамика, как две – три недели назад, когда цены на яйца стремительно росли каждый день.

​Проблемы с электроэнергией

Согласно данным Госстата, цена яиц в месячном выражении растет еще с июня, однако пика достигла в сентябре.

Если на промышленных предприятиях, где выращиваются яйца, будут отключения или перебои и это будет нести затраты для производителя на постоянной основе, то может произойти рост цен на яйца.

Здесь два варианта: или мы остановимся на тех ценах, которые есть сейчас и не увидим спада, второй – цена еще вырастет,

– рассказывает Гопка.

Если же восстановится поголовье птиц, которое в дальнейшем сможет развивать промышленность, а производитель или фермер создаст комфортные условия для птицы, что не составит для него больших затрат, тогда мы сможем увидеть и понемногу спад цены.

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В Минагро отметили, что производители восстанавливают поголовье птицы в целях обеспечения спроса и стабилизации рынка. До конца года посадят как минимум +6,5 миллиона штук птицы, что на 35 – 40% больше по сравнению с поголовьем сентября. С момента посадки до старта полноценного сноса яиц проходит 150 дней (5 месяцев). Следовательно, по прогнозам министерства, цена на яйца должна снизиться.

Но я думаю, в ближайшую неделю мы не увидим резких снижений. Можем говорить, что цена сейчас более-менее стабилизировалась и нет факторов, толкающих ее вверх, кроме перебоев с электросетью обстрелов и т.д. Кроме этого я не вижу факторов, влияющих на цену яйца,

– считает аналитик.

Уничтожение предприятия по выработке яиц

30 октября спикер Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатенко сообщила, что в Маяках Донецкой области россияне постоянными обстрелами уничтожили предприятие, производившее полмиллиона куриных яиц в сутки, погибли более 800 тысяч кур.

Аналитик УКАБ считает, что обстрел птицефабрики в Донецкой области может стать тем фактором, который не даст цене снизиться. Он объясняет, что такие локальные проблемы влияют на общую ситуацию.

Аналитик приводит пример Чернобаевской птицефабрики, которая весной в результате обстрелов перестала функционировать. Поэтому в Украине уменьшилось поголовье на внутреннем рынке, а соответственно цена несколько подскочила.

Здесь я думаю будет аналогичная ситуация и это может не позволить цене спуститься вниз, пока не решится окончательно вопрос поголовья и в какой-то мере выровняется нормальная работа птицефабрик. Это может сдерживать цену в ближайший месяц от прогнозируемого в Минагро резкого снижения,

– делится Максим Гопка.

К примеру, в Минагро рассказали о возобновлении поголовья птиц и, что, например, в скором времени цена должна снизиться на 15 гривен: было 75 гривен, а станет 60 гривен за десяток. Но когда есть триггеры и появляются другие факторы из-за обстрелов и перебоев электросети, то цена может снизиться не на 15, а только на 5 гривен. И такие факторы по чуть-чуть накапливаются каждый день.