Декретные выплаты для работающих женщин

Для официально трудоустроенных женщин пособие по беременности и родам составляет 100% средней заработной платы. При этом страховой стаж не влияет на размер этой выплаты, сообщили в ПФУ.

Пособие выплачивается за весь период отпуска в связи с беременностью и родами.

Обычно это 126 календарных дней – 70 дней до родов и 56 после них. Если роды были осложненными или родилось двое или более детей, послеродовая часть отпуска составляет 70 дней. Для отдельных категорий женщин, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, предусмотрено 180 календарных дней.

То есть для работающей женщины нет единой суммы "декретных". Эта выплата зависит от среднего дохода будущей мамы, с которого уплачивались страховые взносы.

Важно! Размер декретных выплат также зависит от того, застрахована ли женщина в системе социального страхования.

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Какое пособие при рождении ребенка, если женщина не работает

Для незастрахованных женщин с 1 января 2026 года действует другая схема. В таком случае пособие в связи с беременностью и родами составляет 7 000 гривен в месяц. Оно выплачивается за весь период декретного отпуска, который обычно составляет 126 календарных дней.

Оформить такое пособие можно, в частности, через:

сервисный центр Пенсионного фонда;

ЦПАУ ;

портал Дия.

Сколько платят после рождения ребенка

После рождения ребенка семья может получить отдельное единовременное пособие. С 1 января 2026 года его размер составляет 50 000 гривен. Деньги выплачиваются единовременно.

Право на такое пособие имеет один из родителей или опекун, с которым ребенок постоянно проживает.

Интересно! Это существенное изменение по сравнению с прежними правилами, когда пособие при рождении ребенка выплачивалось частями в течение нескольких лет.

Подать заявление на эту помощь можно в Пенсионный фонд или воспользоваться комплексной услугой "еМалятко" в приложении Дия.

Как получить 7 000 гривен ежемесячно на ребенка до года

В 2026 году появилась еще одна отдельная выплата – пособие по уходу за ребенком до достижения им одного года. Его размер составляет 7 000 гривен ежемесячно. Для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, сумма составляет 10 500 гривен в месяц.

Это пособие не заменяет выплату при рождении ребенка. То есть семья может получить 50 тысяч гривен единовременно, а затем оформить ежемесячное пособие по уходу за ребенком до года.

Что такое "еЯсла" и кому платят 8 000 гривен

Еще одна программа 2026 года – "єЯсла". Ее ввели для родителей, которые после того, как ребенку исполнился один год, выходят на работу на полный рабочий день.

Размер пособия в 2026 году составляет:

8 000 гривен в месяц – стандартная выплата;

12 000 гривен в месяц – если семья воспитывает ребенка с инвалидностью.

Деньги можно получать до достижения ребенком трехлетнего возраста. Эта программа призвана помочь родителям вернуться на работу, частично компенсируя расходы на уход за ребенком.

"Набор для малыша" в 2026 году

Отдельно семья может получить "Набор для малыша". В 2026 году его стоимость составляет 8 451 гривну. Родители могут получить набор вещей для ребенка или выбрать денежную компенсацию.

Важно! Воспользоваться программой можно уже с 36-й недели беременности.

Сколько выплат может получить семья в целом

Если подвести итог, в 2026 году государственная поддержка украинской семьи при рождении ребенка выглядит так:

работающая женщина получает пособие по беременности и родам в размере 100% средней зарплаты;

незастрахованная беременная женщина может получить 7 000 гривен в месяц в течение декретного отпуска;

после рождения ребенка семья получает 50 000 гривен единовременно;

на уход за ребенком до года предусмотрено 7 000 гривен в месяц, а для ребенка с инвалидностью – 10 500 гривен;

"Пакет малыша" или его денежная компенсация в 2026 году составляет 8 451 гривну;

после выхода одного из родителей на полную рабочую смену после достижения ребенком одного года можно оформить "еЯсла" – 8 000 гривен в месяц или 12 000 гривен – для ребенка с инвалидностью.

Таким образом, в 2026 году государство разделило поддержку семьи на несколько этапов: от беременности и родов до ухода за ребенком и возвращения одного из родителей на работу.

Важно! Эти выплаты имеют разные условия назначения. Поэтому сам факт рождения ребенка не означает автоматического получения всех видов помощи; для получения части выплат необходимо соответствовать установленным критериям и подать заявление.

К слову, каждый из родителей имеет возможность взять оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком. Он может длиться по 2 месяца для каждого из родителей. Такие изменения вводятся в соответствии с европейскими стандартами, но не заменяют действующий трехлетний декрет. Рабочее место на этот период у каждого из родителей сохраняется в соответствии с трудовым законодательством.