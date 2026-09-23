Декретні для працюючих жінок

Для офіційно працевлаштованих жінок допомога у зв'язку з вагітністю та пологами становить 100% середньої заробітної плати. При цьому страховий стаж не впливає на розмір цієї виплати, розповіли у ПФУ.

Допомогу виплачують за весь період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.

Зазвичай це 126 календарних днів – 70 днів до пологів і 56 після них. Якщо пологи були ускладненими або народилося двоє чи більше дітей, післяпологова частина відпустки становить 70 днів. Для окремих категорій жінок, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачено 180 календарних днів.

Тобто для працюючої жінки немає єдиної суми "декретних". Ця виплата залежить від середнього доходу майбутньої мами, з якого сплачувалися страхові внески.

Важливо! Розмір декретних виплат також залежить від того, чи є жінка застрахованою у системі соціального страхування.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Яка допомога при народженні дитини, якщо жінка не працює

Для незастрахованих жінок з 1 січня 2026 року діє інша схема. У такому випадку допомога у зв'язку з вагітністю та пологами становить 7 000 гривень на місяць. Вона виплачується за весь період декретної відпустки, який зазвичай становить 126 календарних днів.

Оформити таку допомогу можна, зокрема, через:

сервісний центр Пенсійного фонду;

ЦНАП ;

портал Дія.

Скільки платять після народження дитини

Після народження дитини сім'я може отримати окрему одноразову допомогу. З 1 січня 2026 року її розмір становить 50 000 гривень. Гроші виплачують одноразово.

Право на таку допомогу має один із батьків або опікун, з яким дитина постійно проживає.

Цікаво! Це суттєва зміна порівняно з попередніми правилами, коли допомога при народженні дитини виплачувалася частинами протягом кількох років.

Подати заяву на цю допомогу можна до Пенсійного фонду або скористатися комплексною послугою "єМалятко" у Дії.

Як отримати 7 000 гривень щомісяця на дитину до року

У 2026 році з'явилася ще одна окрема виплата – допомога для догляду за дитиною до досягнення нею одного року. Її розмір становить 7 000 гривень щомісяця. Для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, сума становить 10 500 гривень на місяць.

Ця допомога не замінює виплату при народженні дитини. Тобто сім'я може отримати 50 тисяч гривень одноразово, а далі оформити щомісячну допомогу на догляд за дитиною до року.

Що таке "єЯсла" і кому платять 8 000 гривень

Ще одна програма 2026 року – "єЯсла". Її запровадили для батьків, які після того, як дитині виповнився один рік, виходять на роботу на повний робочий день.

Розмір допомоги у 2026 році становить:

8 000 гривень на місяць – стандартна виплата;

12 000 гривень на місяць – якщо сім'я виховує дитину з інвалідністю.

Гроші можна отримувати до досягнення дитиною трирічного віку. Ця програма має допомогти батькам повернутися до роботи, частково компенсуючи витрати на догляд за дитиною.

"Пакунок малюка" у 2026 році

Окремо сім'я може отримати "Пакунок малюка". У 2026 році його вартість становить 8 451 гривню. Батьки можуть отримати натуральний пакунок із речами для дитини або обрати грошову компенсацію.

Важливо! Скористатися програмою можна вже з 36-го тижня вагітності.

Скільки виплат може отримати сім'я загалом

Якщо підсумувати, у 2026 році підтримка української сім'ї від держави, при народженні дитини, виглядає так:

працююча жінка отримує допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами у розмірі 100% середньої зарплати;

незастрахована вагітна жінка може отримати 7 000 гривень на місяць протягом декретної відпустки;

після народження дитини сім'я отримує 50 000 гривень одноразово;

на догляд за дитиною до року передбачено 7 000 гривень на місяць, а для дитини з інвалідністю – 10 500 гривень;

"Пакунок малюка" або його грошова компенсація у 2026 році становить 8 451 гривню;

після виходу одного з батьків на повний робочий день після досягнення дитиною року можна оформити "єЯсла" – 8 000 гривень на місяць, або 12 000 гривень – для дитини з інвалідністю.

Таким чином, у 2026 році держава розділила підтримку сім'ї на кілька етапів: від вагітності та пологів до догляду за дитиною і повернення одного з батьків на роботу.

Важливо! Ці виплати мають різні умови призначення. Тому сам факт народження дитини не означає автоматичного отримання всіх видів допомоги, для частини виплат потрібно відповідати встановленим критеріям та подати заяву.

До слова, кожен з батьків має можливість взяти оплачувану відпустку по догляду за дитиною. Вона може тривати по 2 місяці для кожного з батьків. Такі зміни запроваджуються відповідно до європейських стандартів, але не замінюють чинний трирічний декрет. Робоче місце на цей період за кожним з батьків зберігається, відповідно до трудового законодавства.